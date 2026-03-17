Israel lanza una nueva ofensiva contra Irán y Líbano y un nuevo buque atacado en Ormuz: lo último de la guerra

Una mujer iraní remueve los escombros de su casa en el distrito de Beryanak, en Teherán, tras un ataque de EEUU e Israel, el 15 de marzo de 2026.

Israel anunció este martes nuevos ataques contra Irán y objetivos en Líbano, supuestamente de Hezbolá, y la agencia marítima de Reino Unido informó de un impacto contra un buque cerca del estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos busca aliados para vigilar el estrecho, crucial para el comercio energético.

Esto es lo último de la decimoctava jornada de guerra contra Irán, de la que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en las últimas horas que terminará "pronto", pero no esta semana.

Nuevos ataques a Irán y Líbano

El Ejército de Israel anunció esta madrugada una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructura en Irán y del movimiento chií proiraní Hezbolá en Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí.

La agencia de noticias libanesa NNA informó por su parte de ataques israelíes contra varias localidad es, entre ellas Qana e Mjadel, en el sur del país, o el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut.

Israel anunció el lunes el inicio de una operación terrestre en el sur de Líbano con el objetivo de destruir la infraestructura de Hezbolá en aldeas fronterizas libanesas.

Misiles y drones contra la Embajada de EEUU en Irak y un muerto en Abu Dabi

Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático de la Embajada de EEUU en Bagdad, según fuentes de seguridad iraquíes. Este ataque sucede a uno el sábado pasado contra la legación.

Por su parte, la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes el cierre temporal del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques. Las autoridades de Abu Dabi, capital de EAU, informaron asimismo de la muerte de un ciudadano pakistaní por restos de un misil interceptado en el área de Baniyas.

El Ministerio del Interior de Kuwait anunció este martes la detención de 16 miembros de "un grupo terrorista" vinculado a Hezbolá.

Impacto contra buque cisterna cerca de Ormuz

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este martes de un nuevo ataque contra un buque cisterna de bandera no identificada cerca del estrecho de Ormuz, unas 23 millas náuticas al este de la ciudad emiratí de Fujairah. Desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado alrededor de una veintena de incidentes alrededor del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula el 20 % del crudo y del gas mundial y que vive una drástica caída de su tráfico.

Mapa del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Getty Images

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, ha amenazado en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington busca aliados para patrullar el estrecho.

Costa: la diplomacia y parar la guerra son la vía para garantizar la navegación en Ormuz

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, considera que detener la guerra y recurrir a la diplomacia "son la única forma de garantizar la libertad de navegación" por el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo "se debe a una guerra de la que la UE no forma parte", según dijo en una entrevista con el consorcio de agencias europeas ENR, del que forma parte EFE.

Donald Trump reprochó este lunes la falta de "entusiasmo" con la que sus aliados han reaccionado a su propuesta de formar una coalición militar para garantizar la seguridad en Ormuz, especialmente por parte de los europeos, quienes le han trasladado que la guerra de Irán no es su guerra.

India recibe gas de Ormuz

El Gobierno de la India, muy afectado por la crisis de Ormuz, confirmó la víspera que el buque cisterna Shivalik, cargado de gas licuado, logró cruzar el estrecho de Ormuz de forma excepcional y ya ha llegado a la costa occidental india. Asimismo, el petrolero indio Jag Ladki navega hacia la India con 81.000 toneladas de crudo tras haber podido zarpar desde el puerto emiratí de Fujairah.

India es uno de los países, junto a China, que se cree que están logrando exenciones por parte de Irán para el tránsito de petróleo y gas hacia sus terminales. Trump también ha urgido a Pekín a que ayude a proteger el estrecho.