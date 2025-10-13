Trump asegura que ha comenzado "la segunda fase" de su plan de paz para Gaza: ¿en qué consiste?

Llegó el día de la paz en Gaza. Hamás ha liberado a los rehenes que aún mantenía escondidos e Israel ha empezado a liberar a un amplio número de los 2.000 presos palestinos cuya libertad ha prometido. Entre medias, el mundo sella en Egipto la paz en Gaza. Entre los líderes internacionales no podía faltar Donald Trump, que ha adelantado el comienzo de las negociaciones por la segunda fase de su plan.

En una comparecencia junto a Al Sisi, presidente de Egipto y anfitrión del acto de firma, Trump ha confirmado estar ya involucrado en el contenido de la segunda fase para la paz definitiva en Gaza... Pero realmente qué supone este paso.

Dando por buena la versión del presidente de EEUU, una vez superado el intercambio de rehenes y/o presos entre Hamás e Israel y replegado el Ejército hebreo a una posición más alejada, ahora es el momento de ir más allá en el acuerdo. Si bien Trump no ha entrado en detalles, las claves de esta segunda fase ya aparecían en el proyecto de paz que lleva su nombre y que tanto Israel como Hamás sellaron días después, con reservas en el caso de la facción palestina.

De acuerdo con las bases del texto que aceptó Netanyahu en la mismísima Casa Blanca, sería el momento marcado para la desmilitarización de Hamás, con la destrucción de su armamento y redes clandestinas. Aunque esto de momento parece inviable y el propio Trump ha dejado claro que habrá que darles "un tiempo" para mantener el control en Gaza antes de la llegada del cuerpo internacional de paz.

Con respecto a los miembros del grupo terrorista, la fase 2 recoge una posible amnistía a los miembros que dejen la facción palestina o que se comprometan a una "coexistencia pacífica" o la expedición de salvoconductos para los miembros que decidan dejar Gaza.

También en la segunda fase se produciría el despliegue de una fuerza internacional temporal de estabilización, que habría de estar compuesta por militares y agentes estadounidenses, árabes y europeos. Dicho cuerpo de paz para la transición tendrá como misión supervisar la seguridad y facilitar la formación de una fuerza policial palestina, garantizando la estabilidad y la paz a largo plazo y antes del prometido cambio de Gobierno.

En paralelo a su aparición, las fuerzas israelíes seguirían perdiendo posiciones, como ha hicieron en la primera fase del plan de paz para Gaza, tras el fin de la guerra cuando tenían prácticamente controlada (y devastada), la capital, Ciudad de Gaza.

El problema que destacan los analistas es la "vaguedad" en la redacción de estos puntos, que dejan mucho 'vacío legal' que habrá de ser resuelto durante la fase de negociaciones, ya en curso tras superar las urgencias humanitarias para el fin inmediato de la guerra.