Israel, cada vez más aislado: los otros 9 países (de 164) que se han opuesto en la ONU a la creación de un Estado palestino

El mundo no deja de mirar a Gaza. Últimamente, además comienzan a producirse movimientos. Más simbólicos unos, más efectivos otros. De momento, entre los primeros está la declaración aprobada por abrumadora mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de la creación del Estado de Palestina.

Aunque no tiene carácter vinculante, la conocida como 'Declaración de Nueva York' e impulsada por Francia y Arabia Saudí ha salido adelante con 142 votos a favor, entre ellos el de España. Enfrente, apenas 10 rechazos, con 12 abstenciones.

La declaración se aprobó inicialmente en julio, en un encuentro con notables ausencias y recoge la voluntad de dar "pasos tangibles e irreversibles" hacia una solución política de "dos estados", el de Israel y otro palestino "independiente, soberano, económicamente viable y democrático". Por ahora, un texto, que Emmanuel Macron espera "concretar" en un verdadero "plan de paz", como ha apuntado el presidente francés.

La votación se ha saldado con la evidente negativa de Israel, progresivamente más aislado en la esfera internacional. Este viernes, únicamente ha contado con el apoyo de otros nueve países. Entre ellos otro nombre obvio, Estados Unidos.

Pero ¿quién más se mantiene del lado israelí dentro de la Asamblea General de la ONU?

Tel Aviv ha contado con el respaldo (no menos previsible) de países relevantes como Argentina y Hungría, país de la Unión Europea. Igualmente, han llegado los 'noes' de Micronesia, Nauru Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Tonga.

Entre medias, las 12 abstenciones muestran también nombres de peso, como los de República Checa, otro estado miembro de la UE, Moldavia o Albania, así como países influyentes en el continente africano (Camerún o Etiopía entre ellos), así como Ecuador o Guatemala.

Sólo un día antes, este jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU daba un pequeño disgusto a Israel, con una declaración de condena a los ataques en suelo catarí. A ese texto, aprobado por unanimidad entre los 15 miembros, incluido EEUU, únicamente le faltaba el 'pequeño' detalle de incluir quién provocó esos ataques. El nombre 'Israel' no aparece en el texto del Consejo de Seguridad.