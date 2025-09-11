La palabra prohibida: lo que (no) dicen las resoluciones del Parlamento Europeo y el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Israel 

Cada palabra cuenta. Las que se dicen y muchas veces aún más las que no se dicen... especialmente cuando hablamos de diplomacia y relaciones internacionales. El mundo asiste, en estas últimas jornadas, a un debate incesante sobre si la ofensiva de Israel en Gaza es o no un genocidio. Y ese debate ha llegado al corazón de la Unión Europea. Pero no sólo allí se juega al 'juego' de las palabras prohibidas, como ha demostrado este mismo jueves el Consejo de Seguridad de la ONU.

Estrasburgo ha vivido una jornada clave. El Parlamento Europeo ha avalado una resolución donde se condena la situación en la Franja de Gaza, por 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones. En clave española, entre los apoyos han estado PP y PSOE, además de los liberales (PNV) y de una mayoría de los verdes y de la izquierda. En la abstención se han quedado Sumar, Compromís, BNG y Bildu y los diputados de Vox y Podemos han votado 'no'.

El texto final, que ha dado numerosas 'vueltas' dialécticas hasta ver la luz, cita la "catástrofe humanitaria" de Gaza; no el "genocidio", tal y como reclamaban las facciones progresistas hasta que la mayoría conservadora ha logrado vetarlo. Tanto, que se han enmiendas que pedían expresamente que se denunciara como tal.

Como detalla EFE, la fuerza del Partido Popular Europeo ha permitido reducir el alcance del texto final, eliminando, por ejemplo, la mención a "la continua escalada de la guerra en Gaza ocasionada por las operaciones militares israelíes". En cambio, el nuevo escrito hace referencia a "las continuas operaciones militares en la Franja de Gaza", sin mencionar de forma explícita a Israel ni a las Fuerzas de Defensa de Israel.

Igualmente, se han borrado dos referencias a que la hambruna en Gaza es "provocada" y otra a que algunos ministros israelíes, para los que piden sanciones europeas, "reclaman abiertamente acciones genocidas".

Sí hay un espacio, levísimo, para la palabra 'clave'. El genocio es mencionado en una exposición de hechos sobre el caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.

El texto reprocha con más detalle la actitud de Israel, como la de "bloquear" la entrega de ayuda humanitaria, para posteriormente dar su apoyo a la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Tel Aviv, así como exigir un "alto el fuego inmediato", entre otros elementos.

La ONU condena el ataque 'anónimo' en Catar

Horas más tarde, el foco geopolítico saltaba de Estrasburgo a Nueva York. Allí se ha reunido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para condenar los ataques israelíes en Catar. Aunque Tel Aviv alega que iban dirigidos contra líderes de Hamás, el bombardeo en un país mediador por la paz en Gaza ha marcado una nueva brecha de seguridad internacional.

El órgano de la ONU ha aprobado una condena unánime a los ataques, con el apoyo de sus 15 miembros, incluido Estados Unidos. Del texto sobresale, eso sí, un detalle más que obvio. No hay referencia a que los ataques los llevó a cabo Israel.

"Los miembros del Consejo de Seguridad han expresado su condena por los ataques en Doha, territorio de un mediador clave, el 9 de septiembre. Han expresado su profundo arrepentimiento por la muerte de vidas civiles", reza un comunicado conjunto.

Los Estados miembros del organismo subrayan "la importancia de la desescalada" y dedican palabras de solidaridad y respaldo a Catar, con su "vital papel en los esfuerzos de mediación en la región, junto a Egipto y Estados Unidos". A estos tres países han hecho otra referencia, para "aprovechar la oportunidad para la paz" surgida del impulso mediador de Catar, Egipto y EEUU.