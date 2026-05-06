Israel vuelve a bombardear Beirut y rompe la tregua con Hezbolá

Israel ha vuelto a atacar los suburbios del sur de Beirut por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego con Hezbolá, según ha publicado la agencia EFE. El bombardeo marca una nueva escalada militar en un momento extremadamente delicado para la región y amenaza con hacer saltar por los aires una tregua que ya mostraba señales de deterioro en las últimas semanas.

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, confirmó poco después del ataque que el objetivo era un comandante de la Fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbolá: "He ordenado, juntamente con el ministro de Defensa, Israel Katz, atacar ahora en Beirut al comandante de la Fuerza Radwan de Hezbolá con el objetivo de eliminarlo", ha dicho el mandatario.

Según medios israelíes, el dirigente buscado sería Malek Ballout, aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre su muerte ni sobre el balance definitivo de víctimas.

Primer ataque sobre Beirut desde la tregua

Desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el alto el fuego, Israel había mantenido operaciones militares limitadas en el sur del Líbano, pero había evitado volver a atacar directamente la capital libanesa.

Eso cambia ahora. El bombardeo se produjo sin aviso previo, en el suburbio de Haret Hreik y en la zona sur de Beirut, bastión tradicional de Hezbolá.

El diario Israel Hayom asegura que el ataque fue ejecutado desde un buque de guerra israelí y que se lanzaron tres proyectiles contra un apartamento concreto.

Netanyahu endurece el mensaje contra Hezbolá

Tras el ataque, Netanyahu justificó la operación acusando a la Fuerza Radwan de atacar poblaciones israelíes, lanzar acciones contra tropas israelíes y reanudar operaciones tras la tregua inicial. El líder israelí advirtió además que "ningún terrorista tiene inmunidad" y añadió que "el brazo extendido de Israel alcanzará a todos los enemigos y a todos los asesinos".

La Fuerza Radwan es considerada una de las unidades más preparadas de Hezbolá y está especializada en operaciones transfronterizas, infiltración y combate de élite.