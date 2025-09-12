Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Asamblea General de la ONU aprueba por mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino
La Asamblea General de la ONU aprueba por mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino

Ha sido adelante con 142 votos a favor y 10 en contra. Algunos de los países que han rechazado la propuesta son Israel, EEUU, Argentina, Hungría o Paraguay.

Asamblea General de la ONUEuropa Press

La Asamblea General de Naciones Unidas ha dado luz verde este viernes con una gran mayoría una resolución, conocida como Declaración de Nueva York, en la que se propone la solución de dos Estados entre palestinos e israelíes. El texto ha salido adelante con 142 votos a favor y 10 en contra. Algunos de los que lo han rechazado han sido Israel, EEUU, Argentina, Hungría o Paraguay.

Resultados de la votaciónEuropa Press

Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es