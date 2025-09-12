La Asamblea General de la ONU aprueba por mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino

La Asamblea General de Naciones Unidas ha dado luz verde este viernes con una gran mayoría una resolución, conocida como Declaración de Nueva York, en la que se propone la solución de dos Estados entre palestinos e israelíes. El texto ha salido adelante con 142 votos a favor y 10 en contra. Algunos de los que lo han rechazado han sido Israel, EEUU, Argentina, Hungría o Paraguay.

Resultados de la votación Europa Press

