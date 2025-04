La inteligencia ucraniana captura a un agente doble ruso con el objetivo de asesinar líderes militares

Alona_Nikolaievych/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) -la Inteligencia ucraniana- informó de que un "agente doble" ruso, encargado de matar a los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el campo de entrenamiento de Yavoriv, fue arrestado, según ha publicado The New Voice of Ukraine.

La unidad de contrainteligencia militar, con la asistencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, detuvo al agente doble en la región de Lviv, escribió el servicio de prensa del SBU. Según informes, el sospechoso trabajaba simultáneamente para el FSB y la inteligencia militar rusa (GRU).

La investigación mostró que el sospechoso trabajaba como instructor en el campo de entrenamiento de Yavoriv. "Su misión en el GRU era preparar ataques terroristas contra los comandantes ucranianos que recibían entrenamiento militar en el centro local de las Fuerzas de Defensa", informó el SBU.

El agente supuestamente recibió "carta blanca" de su supervisor para elegir el método de ejecución. “En uno de los 'escenarios', el traidor debía armar un dispositivo explosivo improvisado (IED) y colocarlo secretamente en el cuartel general o en un edificio de entrenamiento”, escribieron los oficiales.

Otro plan consistía en engañar a un colega para que, sin saberlo, llevara un explosivo camuflado a un lugar donde estaban presentes los comandantes. Otro método considerado por el supuesto infiltrado involucraba un ataque con misiles rusos, utilizando las coordenadas del lugar exacto donde las fuerzas ucranianas se reunieron en el campo de entrenamiento, según explicó el mismo medio.

El hombre ha sido acusado formalmente en virtud del apartado 2 del artículo 111 del Código Penal de Ucrania por alta traición cometida durante la ley marcial. Se encuentra detenido sin fianza y, de ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua con confiscación de bienes.

