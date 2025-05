La inteligencia ucraniana pone fecha al ataque de Putin a Europa: "La pregunta es quién será el siguiente"

Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania (FIS), Oleg Ivashchenko, ha afirmado que Rusia podrá atacar a algún país europeo entre dos y cuatro años tras el fin de las hostilidades contra Ucrania.

"Según nuestras previsiones, compartidas también por nuestros colegas europeos, tras el fin de las hostilidades, Rusia necesitará entre dos y cuatro años para recuperar su capacidad de combate. Si se levantan las sanciones, el proceso de rearme se acelerará mucho", afirmó Ivashchenko, según se ha hecho eco el medio The New Voice of Ukraine.

Ivashchenko enfatizó que de dos a cuatro años después del final de la guerra, Rusia estará técnicamente lista para una nueva agresión contra Europa."Los planes de Rusia no han cambiado. Quieren el control total de Ucrania e influencia sobre los países postsoviéticos. Pero a partir de ahora, ya no es 'posible', sino cuestión de tiempo saber quién será el siguiente", seguró. A continuación, afirmó que Polonia, los países bálticos y el norte de Europa están en riesgo.

El subdirector de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa, el general Vadim Skibitsky, ya dijo en marzo que Rusia está considerando 15 posibles escenarios de conflictos militares hasta 2045 , seis de los cuales se refieren al norte de Europa y cuatro a Polonia.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, al comentar la información de GUR, declaró que la OTAN respondería "con toda su fuerza" en caso de un ataque ruso a uno de los países de la Alianza.

