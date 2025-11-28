La mano derecha de Zelenski dimitirá después de que la Fiscalía Anticorrupción registrase su domicilio

La viceprimera ministra ucraniana para la Integración Europea y Euroatlántica, Olha Stefanishyna, el coordinador ucraniano de la Sede para Asuntos Humanitarios y Sociales, Andriy Yermak, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Ivanovych Kuleba, el jefe adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andrii Sybiha, y el jefe adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania, Roman Mashovets, asisten a una reunión bilateral durante una cumbre de líderes de la Unión Europea en la sede del Consejo Europeo el 9 de febrero de 2023 en Bruselas, Bélgica.

La mano derecha del presidente de Ucrania y jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andrii Yermak, dimitirá. El anuncio lo ha realizado el propio líder ucraniano después de que la Fiscalía Anticorrupción registrase su domicilio y su oficina por estar presuntamente involucrado en una red de fraude, conocido como caso Midas, el cual afectaría al círculo más cercano de Zelenski.

"No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania", ha señalado el ucraniano, quien ha anunciado que "el jefe de la oficina, Andrí Yermak, ha presentado su dimisión" y que este sábado hará una ronda de consultas con los posibles candidatos a ser sustitutos de Yermak, quien era el hombre más poderoso del país después del propio Zelenski.

Su dimisión llega después de que el mandatario de Ucrania decidiese ordenar el cese el pasado doce de diciembre de algunos de sus hombres más cercanos, como es el caso del exministro de Justicia y de Energía, German Galushchenko.

Esta crisis comenzó el pasado julio, cuando los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU) realizaron una redada contra cerca de veinte agentes de la NABU y el SAPO. Días más tarde, tal y como recoge el diario 'El País', presentó ante el Parlamento de Ucrania una ley que suspendía la independencia de los organismos de corrupción. Sin embargo, tuvo que rectificar ante la lluvia de críticas recibidas tanto por sus ciudadanos como por parte de la Unión Europea (UE).

Ahora, la oposición prepara una moción de censura para la que se encuentran recopilando apoyos en el Parlamento, donde Zelenski, por cierto, cuenta con mayoría. El descontento no viene solo de la oposición, también de la propia ciudadanía. Y es que, según una encuesta publicada este noviembre en el centro de estudios demoscópicos Sociopolis, cerca de un 70% de la ciudadanía pedía la destitución de Yermak, cuya dimisión ha llegado (para el alivio de dicho porcentaje) en el día de hoy viernes.