La OTAN dice "basta" a las incursiones rusas y prepara su contramedida de 2.980 kilómetros

Un dron (UAV) equipado con una cámara sobrevuela la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de El Paso, Texas.

Las continuas intrusiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco ha llevado a que Polonia y Rumanía desplieguen un nuevo sistema impulsado por inteligencia artificial para defenderse de los drones. El sistema, conocido como Merops, ha sido desarrollado en Estados Unidos y cuenta con la ventaja de que puede ser transportado en una camioneta de dimensiones medianas.

Además, es capaz de detectar e interceptar drones utilizando la navegación guiada por IA incluso cuando las comunicaciones electrónicas o por satélite están bloqueadas, según recogen los oficiales militares de la OTAN. "El objetivo es armar la frontera con Rusia de forma tan intensa que Moscú se vea disuadido de cruzarla jamás, desde Noruega en el norte hasta Turquía en el sur", ha afirmado un funcionario de la OTAN, según recoge interestingengineering.

"Lo que hace este sistema es proporcionarnos una detección muy precisa", ha explicado por su parte el coronel Mark McLellan, jefe adjunto de personal de operaciones del Comando Terrestre Aliado de la OTAN. "Es capaz de localizar los drones y derribarlos a bajo coste. Es mucho más barato que volar un F-35 para derribarlos con un misil", ha agregado el mismo.

El despliegue de este sistema coincide con el proyecto denominado "Muro de drones", una red de 1.850 millas de sistema de seguridad y antidrones que pasa desde Noruega hasta Polonia. "Vemos lo que Rusia está haciendo en Ucrania", ha afirmado el general de brigada Zacarías Hernández, subjefe del Estado Mayor de la OTAN. "Tenemos que estar preparados para eso", ha sentenciado.