Los soldados ucranianos desmantelan el arma "Orion" de Rusia y lo que encuentran dentro les impacta

Gente observando el vehículo aéreo no tripulado Orion E, suministrado por Rosoboronexport en San Petersburgo, en la Segunda Cumbre del Foro Económico y Humanitario Rusia-África 2023.

En plena guerra tecnológica entre Ucrania y Rusia, los drones se han convertido en una de las armas más decisivas del conflicto. La superioridad aérea ya no depende únicamente de los cazas o misiles, sino de aparatos no tripulados capaces de vigilar, atacar y operar durante horas sin ser detectados.

En este escenario, Kiev ha dado un nuevo paso en su estrategia de transparencia y denuncia internacional al publicar información detallada sobre el dron ruso Orion, uno de los UAV más avanzados del arsenal de Moscú. El Ministerio de Defensa ucraniano ha publicado un modelo tridimensional de este dispositivo, también conocido como Inokhodets, junto con información sobre 43 empresas implicadas en su fabricación.

A comienzos de 2025, Rusia ya comenzó a desplegar estos drones en el Mar Negro para contrarrestar la creciente amenaza de los drones navales ucranianos. Se informó de que fue lanzado desde un buque de guerra ruso, en lo que sería "el primer caso documentado de fuerzas rusas que utilizan un activo naval para desplegar drones capaces de destruir drones navales ucranianos", de acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra.

El Orion, fabricado por el grupo ruso Kronstadt, actualmente sancionado, es un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de ataque y reconocimiento con una capacidad de carga de hastsa 250 kilogramos. Pesa cerca de una tonelada, posee alas rectas y una peculiar cola en forma de V.

El Ministerio de Defensa de Ucrania explica que el UAV puede equiparse con "sistemas de fotografía aérea, módulos de reconocimiento por radio, bombas guiadas KAB-20, misiles X-50 y UAV X, entre otros". Además, transporta el nuevo misil de crucero ruso S8000 'Banderol', cuyos componentes fueron previamente identificados por la inteligencia militar ucraniana.

En cuanto a su funcionamiento, tiene un alcance operativo de hasta 250 kilómetros, ampliable a 300 con repetidor, y una autonomía de vuelo de 30 horas, lo que lo convierte en una herramienta clave de vigilancia y ataque de largo alcance. Por estas prestaciones, los medios rusos lo apodaron como el 'asesino de Bayraktar', en referencia al popular dron TB2 de fabricación turca que adquirió notoriedad al inicio de la guerra.

No obstante, los servicios de inteligencia de Ucrania advierten que la fabricación del sistema en Rusia continúa siendo frágil, ya que depende considerablemente de piezas importadas y de compañías que todavía no han sido alcanzadas por las sanciones internacionales.

Una amenaza "para el mundo civilizado"

Sobre estas 43 empresas rusas involucradas en la cooperación industrial que permite la producción del Orion, la nota destaca que "un tercio de estas empresas no están actualmente sujetas a sanciones por parte de ninguno de los países de la coalición sancionadora", lo que podría facilitar la continuidad de los suministros y "la prolongación de la guerra contra Ucrania.

Entre las compañías identificadas figuran fabricantes de sistemas optoelectrónicos, estaciones de comunicación terrestres y materiales compuestos utilizados en la estructura del avión. Kiev advierte de que desarrollos como el Orion "representan una amenaza no solo para Ucrania, sino también para el mundo civilizado", ya que sus tecnologías opdrían transferirse a aliados de Moscú como Irán o Corea del Norte, incrementando el riesgo de su uso militar en otros conflictos.

En este sentido, el comunicado concluye con un llamamiento a endurecer las sanciones contra Rusia: "Las empresas que suministran productos al complejo militar-industrial ruso deben quedar aisladas de las cadenas internacionales de suministro de materias primas y componentes". "La sincronización de las sanciones y el control de su aplicación son mecanismos clave para privar al agresor del acceso a tecnologías críticas", añade.