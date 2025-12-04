Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las 10 nuevas imágenes de la isla de Jeffrey Epstein que nadie había visto
Los demócratas publican imágenes inéditas de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y videos inéditos de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate. En las imágenes aparecen dormitorios, baños y una sala con una silla de dentista.

Prohibido el pasoUn cartel de prohibido el paso en la entrada de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.EFE
La isla privada del pederasta Jeffrey EpsteinConsultorio en el interior de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.EFE
En los baños de la mansiónUno de los baños de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.EFE
La entrada de la isla de EpsteinVsta inédita de la entrada de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnateEFE
En el salón de la mansiónUno de los salones de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.EFE
Mensajes en una pizarraImagen del interior de la mansión construida en la isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", adquirida por Epstein en la década de los 90.via REUTERS
isla de epsteinLos demócratas del Congreso han publicado diez fotografías inéditas de la mansión de Jeffrey Epstein, una de ellas, de un teléfono de los muchos que había en la vivienda.via REUTERS
En una de las habitacionesVista inédita de uno de los dormitorios de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.EFE
En las habitaciones de la isla de EpsteinVista inédita de uno de los dormitorios de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnateEFE
