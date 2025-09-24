Los analistas sospechan de un nuevo plan de Rusia tras analizar la enorme cifra de sus nuevos reservistas

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022, las bajas en combate sufridas por el Ejécito de Rusia ya son más de 1,1 millones, según la cifra dada por las fuerzas ucranianas, que incluye a muertos y heridos. Aunque este verano las tropas rusas han experimentado un cambio relevante.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) ha informado en un análisis reciente que Rusia ha reducido significativamente sus pérdidas en el frente en Ucrania desde este verano. Durante ese tiempo ha construido una reserva estratégica de soldados contratados, según los expertos del think tank de Washington.

"El número de bajas mensuales del lado ruso se redujo de 32.000 a 48.000 soldados entre enero y julio a alrededor de 29.000 en agosto", ha explicado el medio Tagesspiegel, que ha remarcado que en la primera quincena de septiembre la cifra fue de tan solo 13.000 bajas.

Durante ese mismo tiempo, Moscú ha reclutado a 292.000 nuevos soldados contratados desde principios de año, y algunos de ellos han sido transferidos a la recién creada reserva. Los analistas de ISW sospechan que Rusia podría usar esa reserva para nuevas ofensivas contra Ucrania o como parte de preparativos más amplios para un posible conflicto con la OTAN.

Rusia se ha caracterizado en el campo de batalla por una táctica de guerra de desgaste apoyada en su superioridad númerica de combatientes y armas. Además, blogueros y analistas de guerra atribuyen la estrategia rusa en la guerra a la llamada táctica de la "trituradora de carne", caracterizada por enormes bajas y lentas conquistas territoriales con el objetivo de debilitar al enemigo.

La guerra lleva activa más de tres años y medio y tiene su epicentro en el este de Ucrania, si bien las tropas de Moscú lanzan ataques con misiles y drones contra todo el territorio, sin que los esfuerzos internacionales para un alto el fuego y un acuerdo de paz hayan dado frutos.