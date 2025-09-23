Muere un español en Ucrania durante un ataque de Rusia con drones: estaba ayudando a rescatar a los heridos

Villapalacios, un pequeño pueblo de Albacete, se ha vestido es martes de luto tras conocer la muerte de Juan Luis Amador Matías, vecino de la localidad, que ha perdido la vida en el frente de Ucrania durante un ataque ruso. La conmoción es absoluta en el municipio, donde amigos, familiares y vecinos recuerdan todavía su reciente visita, antes de que regresara al ejército ucraniano.

"Villapalacios vive hoy uno de los momentos más tristes de los últimos tiempos. Juan Luis Amador Matías, natural de nuestro pueblo de Villapalacios, que regresó hace apenas unos días al ejercito de Ucrania, tras pasar un tiempo con su familia, ha sido abatido por un dron mientras participaba en una misión de rescate de heridos en el frente de guerra en Ucrania", ha anunciado en Facebook la unidad pastoral Juan XXIII.

El teniente de alcalde de la localidad ha confirmado la información a RTVE, el hombre murió el sábado en un ataque de Rusia con drones mientras participaba con el Ejército Ucraniano en labores de "recuperación de heridos". Diversos medios señalan que la causa de su muerte fueron los disparos efectuados por un dron ruso.

La unidad pastoral, que agrupa a varias parroquias de la zona, ha subrayado que la noticia ha provocado "una honda conmoción entre vecinos, amigos y familiares, que todavía guardaban vivo el recuerdo cercano de su presencia en el pueblo". La comunidad, señala, se encuentra ahora "unida en el dolor y en la solidaridad con su familia, a la espera de que la repatriación pueda realizarse lo antes posible y que Juan Luis pueda descansar en paz en su tierra natal".

Por su parte, el líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha manifestado que recibe "con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Juan Luis Amador Matías, de Villapalacios, mientras rescataba heridos en Ucrania". "Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados", ha añadido en un mensaje publicado en la red social X.

Juan XXIII denuncia también que, "con esta pérdida, Villapalacios siente de manera aún más cercana la barbarie y la sinrazón de una guerra que solo conduce al odio, la muerte y el sufrimiento". "Lo que hasta ahora parecía un drama lejano se convierte en una herida abierta en el corazón de nuestra comunidad", lamenta.

"Desde aquí, toda la localidad se une en un mismo clamor: todos con la familia de Juan Luis, con la esperanza de que su memoria sea siempre semilla de paz", concluye.