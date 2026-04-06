Los estrategas estadounidenses coinciden: Trump está malgastando muchos misiles en Irán y preocupa que eso les debilite frente a China

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca

Nadie se fía de Donald Trump. En ningún rincón del planeta. Sobre ningún asunto de los que afectan al mundo. Y el desarrollo aún sin freno de la guerra en Irán amplifica estos pensamientos de preocupación.

Son cada vez más los analistas, los estudiosos, los intelectuales de toda clase que se muestran inquietos por las derivas presidencialistas de Donald Trump. Y por un factor nada desdeñable: el consumo de recursos económicos y militares en su ofensiva contra el régimen de los ayatolás.

Una reciente publicación de The Washington Post sobre el lanzamiento de al menos 850 misiles de largo alcance por parte de EEUU hacia Irán, al menos hasta finales de marzo, ha multiplicado la sensación pesimista en la sociedad estadounidense.

El medio especializado en asuntos de defensa Military Times recoge el testimonio de dos analistas en materia militar, Mark Cancian y Chris Park, ambos del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.

Ellos no solo miran al actual conflicto contra Irán, alegando que "tenemos suficiente de todo, incluyendo misiles Tomahawk, Patriot y THAAD, para combatir el conflicto actual, es decir, Furia Épica".

El problema que señalan "radica en el efecto en otros escenarios como Ucrania y el Pacífico Occidental", es especial ante un potencial conflicto contra China. "Y a los estrategas les preocupa mucho que el agotamiento de los inventarios debilite nuestra capacidad de disuasión o de combatir un conflicto allí", añaden al medio.

Los entrevistados resaltan que en el 'asunto de China' EEUU quiere mantenerse "lo más lejos posible", pero con la capacidad de "ser capaces de atacar a cualquier fuerza de invasión china o a cualquier fuerza china que se haya establecido en Taiwán". Es en ese escenario donde los Tomahawk utilizados a mansalva en Irán podrían ser de utilidad.

Sin embargo, el consumo tan elevado de recursos en el país asiático obliga a mirar con cautela los próximos años. "Actualmente, para reemplazar los 850 a 1000 que hemos gastado, se necesitan dos o tres años", culmina Mark Cancian .