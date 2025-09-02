La tensión en Europa del Este ha crecido en los últimos meses, con Estonia, uno de los países bálticos más cercanos a Rusia, mirando con inquietud hacia el este. No obstante, aunque la preocupación por un ataque de Moscú es palpable entre los estonios, los expertos aseguran que la amenaza no es inminente, y el miedo, en gran parte, ha sido alimentado por una narrativa mediática.

El periódico estonio Eesti Express sugiere en un artículo reciente que la idea de que Estonia es el próximo objetivo de Rusia ha sido fomentada en gran parte por los medios de comunicación. Argumenta que esta percepción se ha ido construyendo durante años, alimentada por informes que esbozan un panorama sombrío para el país báltico.

Por su parte, Pekka Tover, eurodiputado y mayor general del partido de coalición de Estonia, señala a Iltalehti que, si bien el temor de los estonios es comprensible debido a la constante amenaza que proviene de Rusia, no se debe caer en el pánico, recordando que la OTAN ha aumentado significativamente sus fuerzas en el Báltico. "No creo que sea muy probable que ataquen donde están mejor preparados", afirma.

El experto considera que Rusia simplemente no tiene la capacidad para atacar un país miembro de la OTAN. En su opinión, "sería mucho más barato hacerlo en Moldavia o en algún otro lugar que no sea un país de la OTAN".

El objetivo actual es prevenir un hipotético ataque

En la misma línea, Andrus Merilo, comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Estonia, asegura que la situación en la frontera con Rusia es actualmente "relativamente positiva" para las fuerzas estonias: "No vemos ninguna concentración de tropas que indique que está a punto de estallar una guerra con la OTAN".

Merilo añade que la vigilancia de los servicios de inteligencia estonios, que incluye el monitoreo de la ubicación de las tropas rusas y las declaraciones de líderes de opinión en Moscú, no ha mostrado señales preocupantes. Así, manifiesta, sus esfuerzos se centran en hacer que la posibilidad de ataque ruso siga siendo baja: "La guerra no está en nuestro patio trasero. Nos hemos fijado el objetivo de prevenir esta guerra o hacer inviable la agresión [rusa]. Eso es lo que estamos haciendo hoy".

Los expertos sostienen que la guerra en Ucrania sigue siendo la principal preocupación para Rusia. De acuerdo con las fuentes consultadas por Eesti Express, mientras la invasión rusa a Ucrania continúe, es altamente improbable que Rusia se embarque en un conflicto con la OTAN. "Rusia está completamente absorbida en Ucrania, y cualquier intento de abrir un nuevo frente en los países bálticos sería una apuesta arriesgada", dice Merilo.

El fracaso de Rusia en su objetivo de capturar territorio significativo en Ucrania también ha sido destacado por los analistas. A pesar de los avances en algunas áreas, como Pokrovsky en Donetsk, creeb que no hay motivos para ver estos movimientos como una amenaza directa para Estonia. "Si Rusia tardó más de un año en capturar Pokrovsk, ¿cómo podrían tomar una ciudad más grande como Zaporizhia?", plantea un oficial de seguridad.