Los investigadores detectan cambios en las tácticas rusas y coinciden: "Nos enfrentamos a un momento sin precedentes"

Reclutas rusos llamados al servicio militar, durante una ceremonia antes de partir hacia las guarniciones, en Bataysk (Rostov, Rusia), el 10 de abril de 2025.

La guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania se ha alargado ya más de tres años mientras los combates entre ambas fuerzas no cesan en el campo de batalla. Sin embargo, en los investigadores han detectado ahora un cambio "fundamental" en la estrategia de política exterior y de segurida de Rusia.

"En concreto, Rusia quiere limitar la independencia de Ucrania; en segundo lugar, quiere derrocar el orden de seguridad europeo y asumir un papel más importante; y, en tercer lugar, quiere recuperar su posición global en política de seguridad. Lo que ha cambiado es la forma en que Rusia procede: se ha vuelto mucho más agresiva que antes", resumió la directora del Instituto Finlandés de Política Exterior, Sinikukka Saari, según ha informado el medio Uusi Suomi.

Así se ha pronunciado durante una mesa redonda junto a otros expertos, como el investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Nigel Gould-Davies, quien consideró que habría sido fácil para Rusia transmitir a Occidente sus vínculos históricos con Ucrania y su deseo de proceder pacíficamente. Pero esto no ocurrió: "Habría sido muy fácil y Europa podría haberlo aceptado, pero en cambio Rusia ha avanzado de forma muy agresiva".

"Nos enfrentamos a un momento sin precedentes. Se trata principalmente de las intenciones agresivas de Rusia. Probablemente nos encaminamos hacia una situación similar a la de la década de 1950: una situación inestable donde las viejas reglas ya no se aplican", comentó por su parte Samuel Charap, investigador del centro de estudios Rand.

La directora de programa del Centro James Martin, Hanna Notte, destacó el papel de Estados Unidos y China. Con las reiteradas violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia en las últimas semanas, la experta considera que el Kremlin está poniendo a prueba tanto la reacción de la OTAN como la del presidente de EEUU, Donald Trump. "Puede ser una reacción al hecho de que el miedo a la administración Trump ha obstaculizado el deseo de Putin de invocar la amenaza nuclear", apuntó Notte.

La analista apuntó, además, hacia China, que ha adoptado una posición en la que no ha condenado la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Esta postura, según ha destacado, da a otros espacios diplomáticos para hacer lo mismo.

Por su parte, Gould-Davies también destacó la importancia de China. "Si asumimos que habrá un giro, lo cual parece improbable por ahora, en el que China decida no apoyar a Rusia, eso, en mi opinión, haría que Rusia cambiara de táctica muy rápidamente. Creo que Europa debería intentar hablar específicamente con los chinos", afirmó.