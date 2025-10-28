Macrorredada mortal contra el narcotráfico en Brasil: qué se sabe del letal golpe al  grupo Comando Vermelho, con 60 muertos y 81 detenidos

Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan dos capturados durante un operativo este martes

Brasil vive momentos de máxima tensión. Una redada policial contra el narcotráfico ha dejado por el momento 60 muertos y más de 80 detenidos. El operativo se dirige contra una de las estructuras de Comando Vermelho, el grupo criminal más importante del país.

La macrorredada, conocida como 'Operación Contención' se está desarrollando en distintos barrios de la zona norte de Río de Janeiro, donde este martes se han desplegado hasta 2.500 agentes policiales.

Entre los detenidos se encuentran Thiago do Nascimento Mendes, alias Belao do Qutungo, uno de los líderes de Comando Vermelho en la región. También ha sido arrestado Nicolas Fernandes Soares, elemento clave del entramado por ser considerado el operador financiero de uno de los principales líderes del grupo, Edgar Alves de Andrade.

Las fuerzas policiales han confirmado la muerte de varios agentes, sin precisar aún la cifra, tras un fuerte intercambio de disparos con los integrantes del grupo criminal. Los narcotraficantes también habrían lanzado bombas desde drones que sobrevolaban el entorno.