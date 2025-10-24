Maduro pide "peace, not war" en su duelo con Trump y en 'Informativos Telecinco' le hacen un retrato con cuatro palabras

Nicolás Maduro, en un acto de reivindicación de la población indígena este 12 de octubre

Donald Trump le ha declarado la guerra al narcotráfico. Y en sus múltiples tentáculos, busca atacar a numerosas presuntas narcolanchas procedentes de Venezuela, desatando una creciente hostilidad entre él y Nicolás Maduro. Duelo de liderazgos y, desde luego, de ver quién es más estrambótico ante las cámaras y las redes sociales.

Lecturas políticas y geoestratégicas aparte, en las últimas horas el presidente venezolano sin reconocimiento internacional ni pruebas de su presunta victoria electoral ha lanzado un discurso al mundo. Puro madurismo en versión políglota que no ha pasado inadvertido en los informativos de medio mundo.

Aquí en España, tampoco, sucedíendose las imágenes de su speech llamando a la paz y a no hacer la guerra, para de inmediato lanzarse en inglés con un "peace, not war, not war, not to war, peace", que pelearía por validar un nivel B1.

En el plató de Informativos Telecinco no han perdido ocasión para dar su particular toque a la escena del discurso de Nicolás Maduro. "Ya lo ven, el John Lennon venezolano", han apuntado con evidente sorna.

Fuera de lo gestual, el conflicto entre Washington y Caracas se agrava. Donald Trump dio días atrás autorización a la CIA para desarrollar operaciones en Venezuela, y ha dejado caer que el siguiente paso serán los ataques terrestres, aunque sin precisar si en el país caribeño o en otros emplazamientos.

A modo de respuesta formal, Maduro ha ordenado el despliegue indefinido de tropas y recursos en cinco provincias, ampliando la movilización original de 15.000 soldados tra el primer ataque estadounidense contra embarcaciones.

También ha llamado a la resistencia de la población civil. "Si algún día se atrevieran (las fuerzas extranjeras) por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical", espoleaba Maduro en su ya célebre discurso.