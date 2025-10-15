La Casa Blanca autoriza acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según 'The New York Times'

Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. La Casa Blanca autoriza a la CIA llevar a cabo acciones encubiertas en el país sudamericano, tal y como publica este miércoles el diario estadounidense The New York Times. Estos nuevos datos se dan a conocer en un contexto en el que Donald Trump aumenta la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, con una campaña de ataques a embarcaciones venezolanas en aguas internacionales, a las que acusa de traficar drogas, y ha anunciado una "fase dos" del plan que implica tomar acciones por tierra. En total, y según recaba el periódico, han muerto 27 personas.

De este modo, la agencia de inteligencia estadounidense podría estar tomando medidas encubiertas contra Maduro y su Gobierno, ya sea unilateralmente o que todo forme parte de una operación militar "más grande". "No se sabe si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si las autoridades están destinadas a ser una contingencia", revela el diario.

Según la publicación, la acumulación militar "es sustancial". Actualmente, hay 10.000 soldados estadounidenses allí, la mayoría de ellos en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de infantes de marina en barcos de asalto anfibio. Además, en total, la Armada tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe. Toda esta disuasión tiene un único objetivo: expulsar a Maduro del poder.

Además, la CIA ha tenido durante mucho tiempo autoridad para trabajar con algunos de los Gobiernos de Sudamérica en asuntos de "seguridad" e "intercambio de inteligencia". Sin embargo, las autorizaciones de la Casa Blanca no permiten que la agencia lleve a cabo operaciones letales directas.

Tal y como reza el New York Times, el propio director de la CIA, John Ratcliffe, ha contado "poco sobre lo que su agencia está haciendo en Venezuela", pero ha prometido que, bajo su mandato, "se volvería más agresiva". Por todo ello, "se ha mostrado más dispuesta a llevar a cabo acciones encubiertas cuando el presidente Trump lo ordenara". Aun así, "los hallazgos de la Casa Blanca que autorizan la acción encubierta son secretos muy bien guardados. Su lenguaje preciso rara vez se hace público", asegura el periódico, que cita a altos cargos estadounidenses.

De acuerdo a la información difundida, el presidente Trump ordenó el fin de las conversaciones diplomáticas con Venezuela por la negativa de Maduro de abandonar voluntariamente el poder. Asimismo, Estados Unidos ha ofrecido 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena del presidente venezolano por cargos de narcotráfico.