EEUU aumenta la tensión con Venezuela: cuatro muertos en un nuevo ataque a una supuesta narcolancha

Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El ejército estadounidense ha hundido este viernes otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela. Las cuatro personas que se encontraban a bordo, a las que acusa de "narcoterroristas", han muerto.

"Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido", ha informado el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la red social X (antes Twitter), donde también ha publicado un vídeo del momento del ataque. "Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico", ha afirmado.

El secretario ha apuntado que "el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar" a los estadounidenses. "¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!", agregó.

Este se suma a los al menos otros cuatro ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana. El despliegue militar se justifica bajo el argumento de combatir el narcotráfico, al que ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

En una notificación enviada al Congreso y dada a conocer el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país está en un "conflicto armado" contra los carteles del narcotráfico, lo que le otorga una justificación legal para los operativos en el Caribe.

