Anadolu via Getty Images

El general ruso Apti Alauddinov, jefe adjunto de la Dirección General Político-Militar de las Fuerzas Armadas de Rusia, ha anunciado un gran avance de las trpas de Rusia en la región de Kursk, donde gran parte del terreno ha sido "liberado" por las tropas rusas.

"Ahora podemos anunciar el hecho de que casi todo el territorio de la región de Kursk ha sido liberado", ha manifestado en declaraciones a la agencia de noticias TASS. Según el general, el avance militar de Rusia ha producido "fuertes resultados", con la captura de casi todos los asentamientos y la eliminación del personal enemigo.

"Es como una película de terror"

Por su parte, las tropas ucranianas que se retiraron de la región rusa de Kursk han descrito escenas "que recuerdan a una película de terror". En medio de una retirada "catastrófica", los soldados ucranianos enfrentaron intensos ataques, equipo militar dañado y constantes asaltos de enjambres de drones rusos.

La BBC ha recibido testimonios de cinco soldados ucranianos que detallaron cómo vivieron estos momentos de desesperación en la línea del frente, aunque las restricciones de acceso dificultan obtener una imagen completa de la situación. "Estamos intentando salir, tanto columnas de tropas como equipos. Algunos son quemados por drones rusos en la carretera. Es imposible salir de día", afirma uno de ellos.

Otro señala los efectos de los ataques de los drones rusos FPV: "Antes teníamos ventaja en los drones, ahora no". Añade que Rusia ha tomado la delantera gracias a sus ataques aéreos más precisos y al mayor número de tropas disponibles. Asimismo, explica que las rutas de suministro han sido cortadas: "La logística ya no funciona: las entregas organizadas de armas, municiones, alimentos y agua ya no son posibles".

Él, cuenta, logró escapar de Sudzha a pie durante la noche: "Casi morimos varias veces. Los drones están en el cielo todo el tiempo".

Cabe recordar que el 6 de agosto de 2024, las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron una invasión sorpresa en el Óblast de Kursk, enfrentándose a las Fuerzas Armadas de Rusia y a la Guardia Fronteriza rusa, y capturando un extenso territorio. Este reciente avance de las tropas rusas podría marcar un punto de inflexión en la guerra.