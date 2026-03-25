Tras la muerte de figuras clave, ¿quién gobierna ahora Irán?

Un hombre sostiene un cartel con el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en una manifestación antiestadounidense e israelí en Teherán, el 22 de marzo de 2026.

El veterano líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y otros altos mandos y comandantes de la Guardia Revolucionaria han muerto en ataques estadounidenses-israelíes, pero el sistema gobernante ha mantenido su capacidad para planificar estrategias y operar en la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Nacida de la revolución de 1979, la República Islámica construyó una compleja estructura de poder con instituciones estratificadas, sustentada por un compromiso compartido con la supervivencia del sistema teocrático, en lugar de depender de un pequeño grupo de individuos.

Aquí presentamos una guía sobre quién ejerce ahora el poder y la influencia en una jerarquía debilitada pero resistente:

¿Es el líder supremo un líder supremo?

El veterano líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, murió en uno de los primeros ataques de la guerra. En el cargo desde 1989, gozaba de obediencia incondicional en todo el sistema y tenía la última palabra en todos los asuntos importantes.

Bajo la ideología oficial iraní de velayat-e faqih, o gobierno del jurista islámico, el líder supremo es un clérigo erudito que ejerce el poder temporal en nombre del duodécimo imán del islam chiíta, desaparecido en el siglo IX.

La oficina del líder, conocida como bayt, cuenta con un amplio personal que supervisa otras áreas del gobierno iraní, lo que le permite intervenir directamente en la burocracia.

El nuevo líder, Mojtaba, hijo de Jamenei, ha heredado el cargo y sus amplios poderes formales, pero carece de la autoridad automática de la que gozaba su padre. Elegido por la Guardia Revolucionaria, también podría estar supeditado al cuerpo militar de línea dura.

Resultó herido en los ataques y en la televisión estatal se le ha denominado «janbaz», o «veterano herido» del conflicto actual. Más de tres semanas después de su nombramiento, no ha aparecido en ninguna fotografía ni vídeo publicado por los iraníes y solo ha emitido dos comunicados escritos, lo que genera dudas sobre su estado de salud.

¿Y la Guardia Revolucionaria?

La Guardia ha ido ganando influencia durante décadas, pero en medio de la guerra y tras el asesinato de Ali Khamenei y la llegada al poder de Mojtaba Jamenei, ha asumido un papel aún más central en la toma de decisiones estratégicas.

Preparada desde hace tiempo para afrontar la destitución de su cúpula, la Guardia cuenta con una estructura organizativa flexible, con una lista de sucesores ya designados para cada comandante, y cada unidad puede operar de forma independiente según planes establecidos.

Muchos altos mandos de la Guardia murieron al principio -tras una larga lista de comandantes de alto rango fallecidos en ataques el año pasado-, pero han sido reemplazados por otros hombres experimentados que hasta ahora han demostrado ser capaces de gestionar un esfuerzo bélico complejo.

Esa resiliencia refleja la capacidad de mando de un cuerpo que lideró la devastadora guerra de 1980-1988 contra Irak y que ha encabezado la estrecha colaboración de Irán con grupos que luchan en numerosos conflictos en Oriente Medio durante décadas.

El liderazgo político

El sistema político iraní fusiona el gobierno clerical con un presidente electo y un parlamento, y todos ellos, junto con la Guardia Revolucionaria, desempeñan un papel fundamental en la administración de la República Islámica.

El asesinato de Ali Larijani, principal asesor del difunto Jamenei, supuso un duro golpe para las autoridades gobernantes, dada su amplia experiencia, su capacidad para operar entre los distintos centros de poder de Irán y su habilidad para negociar con el exterior.

Si bien aún existen otras figuras políticas capaces y con experiencia, las más destacadas que probablemente ocupen el lugar de Larijani y otros asesinados podrían ser más intransigentes que los fallecidos.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el pasado 16 de septiembre pasado, en una rueda de prensa en Teherán. Majid Saeedi / Getty Images

Quién queda

Ahmad Vahidi, jefe de la Guardia Revolucionaria: el último comandante del cuerpo fue nombrado tras la muerte de sus dos predecesores inmediatos. Figura influyente en la Guardia durante años, luchó en la guerra Irán-Irak, dirigió la Fuerza Quds, fue ministro de Defensa y contribuyó a sofocar la disidencia interna.

Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria: figura hermética, ha gestionado las relaciones de Irán con aliados y aliados en toda la región desde que asumió el mando de la unidad en 2020, tras la muerte de su veterano líder, Qassem Soleimani, a manos de un dron estadounidense.

Alireza Tangsiri, jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria: comandante experimentado en el cargo desde 2018, Tangsiri ha desempeñado un papel fundamental en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento: excomandante de la Guardia Revolucionaria, alcalde de Teherán y excandidato presidencial, Qalibaf es posiblemente la figura política más influyente que aún vive. En las últimas semanas, se ha mostrado cada vez más crítico, exponiendo la postura de Irán a medida que la guerra se desarrollaba. Según un funcionario israelí y una fuente cercana al asunto, ha estado negociando con Estados Unidos en los últimos días.

Jefe del Poder Judicial, Ayatolá Gholamhossein Mohseni-Ejei: Exjefe de inteligencia sancionado por su papel en la represión mortal de las protestas masivas de 2009, Mohseni-Ejei es ampliamente considerado un intransigente.

Presidente Masoud Pezeshkian: Si bien la presidencia de Irán es mucho menos importante que antes, Pezeshkian es la figura de mayor rango elegida directamente en Irán, lo que le otorga una voz importante. Los límites de su influencia quedaron claramente de manifiesto a principios de este mes, cuando provocó la ira de la Guardia Revolucionaria al disculparse con los estados del Golfo por los ataques iraníes en su territorio y tuvo que retractarse parcialmente de sus declaraciones.

Exjefe del Supremo de Seguridad Nacional, Saeed Jalili: Veterano herido de la guerra Irán-Irak y una de las figuras más intransigentes de la política iraní, fue el candidato presidencial perdedor de 2024 y un exnegociador nuclear intransigente.

Miembro del Consejo de Guardianes, el ayatolá Alireza Arafi: El clérigo de alto rango es un miembro destacado del Consejo de Guardianes, el órgano que decide qué candidatos excluir de las elecciones, y gozaba de tanta confianza que fue elegido para formar parte del consejo interino de tres miembros que gobernó Irán tras la muerte de Khamenei.