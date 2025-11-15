Netanyahu mantiene una llamada de alto nivel con Putin para abordar "cuestiones regionales" en Oriente Próximo

Conversación al más alto nivel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha mantenido este sábado una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar "asuntos regionales" en Oriente Próximo.

"El primer ministro Benjamin Netanyahu conversó esta noche con el presidente ruso Vladímir Putin. La conversación tuvo lugar por iniciativa del presidente Putin y dio continuidad a una serie de conversaciones previas recientes sobre asuntos regionales", ha señalado un breve comunicado de la Oficina del líder israelí en Tel Aviv.

Es la segunda conversación telefónica que mantienen ambos líderes desde principios de octubre tras otra en la que Putin recalcó a Netanyahu el apoyo del Kremlin a la solución del conflicto palestino-israelí con base en el reconocimiento del Estado de Palestina. "Ambos líderes han analizado en profundidad la situación actual en Oriente Próximo, incluyendo el plan del presidente estadounidense para la normalización de las relaciones en la Franja de Gaza. Putin ha reafirmado la firme postura de Rusia a favor de una solución integral para la cuestión palestina, basada en un marco jurídico internacional consolidado", declaró un escueto comunicado remitido por el Kremlin hace un mes.

Pese a que el presidente ruso se encuentra inmerso en su ofensiva contra Ucrania, desde el estallido de la ofensiva israelí en Gaza, en octubre de 2023, se ha pronunciado en varias ocasiones contra los bombardeos israelíes. De hecho, el pasado junio, el presidente ruso se ofreció voluntario para ejercer como mediador en el conflicto en la Franja de Gaza.

Sobre ambos líderes pesan órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI). En el caso de Putin por sospechas de deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia y en el de Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad por su ofensiva en Gaza.