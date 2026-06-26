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Nueva York congela el alquiler de casi un millón de viviendas en la primera gran medida de Mamdani
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Nueva York congela el alquiler de casi un millón de viviendas en la primera gran medida de Mamdani

El alcalde cumple una de sus principales promesas electorales al bloquear las subidas de renta en los apartamentos regulados, una decisión que beneficiará a unos 2,4 millones de neoyorquinos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
'Skyline' de Manhattan (Nueva York, EEUU).
'Skyline' de Manhattan (Nueva York, EEUU).Getty Images

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha logrado sacar adelante una de las promesas estrella con las que llegó al cargo. El Consejo de Regulación de Alquileres de la ciudad aprobó este jueves la congelación de los alquileres de casi un millón de viviendas con renta estabilizada, una medida que afectará a cerca del 40% de los apartamentos de los cinco distritos neoyorquinos.

La decisión supone que los contratos de alquiler regulados, tanto de uno como de dos años, no podrán experimentar subidas de precio, un alivio para alrededor de 2,4 millones de personas que viven en este tipo de viviendas en una de las ciudades con el mercado inmobiliario más caro del mundo. "Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York", celebró Mamdani en un comunicado tras la votación.

El alcalde aseguró que continuará trabajando para hacer más asequible la ciudad mediante la construcción de nuevas viviendas, la conservación del parque de alquiler protegido y la reducción de los costes que soportan los edificios, como los seguros, además de reforzar la información sobre los derechos de los inquilinos.

Un pilar de su campaña

La congelación de las rentas era uno de los pilares de la campaña electoral de Mamdani, que convirtió la crisis de la vivienda en una de sus principales prioridades políticas.

En esa línea, el alcalde ya presentó el pasado mes de mayo un ambicioso plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década, un proyecto respaldado por una inversión municipal de 22.000 millones de dólares, la mayor destinada a vivienda en muchos años en Nueva York.

La aprobación de la medida llega tras meses de audiencias públicas, consultas ciudadanas y un intenso debate entre representantes de inquilinos y propietarios.

Estos últimos habían mostrado su preocupación por el impacto económico de la congelación de las rentas, aunque un informe elaborado por la propia junta reguladora concluyó que los ingresos de los propietarios de viviendas estabilizadas han aumentado en los últimos años.

La decisión consolida el giro de la política de vivienda impulsado por Mamdani, que hizo de la asequibilidad uno de los ejes de su mandato y que ahora logra materializar su primera gran reforma apenas unos meses después de llegar a la Alcaldía.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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