Nueva York congela el alquiler de casi un millón de viviendas en la primera gran medida de Mamdani

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha logrado sacar adelante una de las promesas estrella con las que llegó al cargo. El Consejo de Regulación de Alquileres de la ciudad aprobó este jueves la congelación de los alquileres de casi un millón de viviendas con renta estabilizada, una medida que afectará a cerca del 40% de los apartamentos de los cinco distritos neoyorquinos.

La decisión supone que los contratos de alquiler regulados, tanto de uno como de dos años, no podrán experimentar subidas de precio, un alivio para alrededor de 2,4 millones de personas que viven en este tipo de viviendas en una de las ciudades con el mercado inmobiliario más caro del mundo. "Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York", celebró Mamdani en un comunicado tras la votación.

El alcalde aseguró que continuará trabajando para hacer más asequible la ciudad mediante la construcción de nuevas viviendas, la conservación del parque de alquiler protegido y la reducción de los costes que soportan los edificios, como los seguros, además de reforzar la información sobre los derechos de los inquilinos.

Un pilar de su campaña

La congelación de las rentas era uno de los pilares de la campaña electoral de Mamdani, que convirtió la crisis de la vivienda en una de sus principales prioridades políticas.

En esa línea, el alcalde ya presentó el pasado mes de mayo un ambicioso plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década, un proyecto respaldado por una inversión municipal de 22.000 millones de dólares, la mayor destinada a vivienda en muchos años en Nueva York.

La aprobación de la medida llega tras meses de audiencias públicas, consultas ciudadanas y un intenso debate entre representantes de inquilinos y propietarios.

Estos últimos habían mostrado su preocupación por el impacto económico de la congelación de las rentas, aunque un informe elaborado por la propia junta reguladora concluyó que los ingresos de los propietarios de viviendas estabilizadas han aumentado en los últimos años.

La decisión consolida el giro de la política de vivienda impulsado por Mamdani, que hizo de la asequibilidad uno de los ejes de su mandato y que ahora logra materializar su primera gran reforma apenas unos meses después de llegar a la Alcaldía.