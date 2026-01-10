Donald Trump se crece en su reunión con las grandes petroleras y hacen un Risk con Venezuela: "Habrá mucho dinero sobrante y las compañías petroleras estarán muy felices"  

El presidente de EEUU, Donald Trump y el secretario de Estados, Marcos Rubio, en la reunión con las grandes petroleras en la Casa Blanca (Washington).

Estados Unidos ya tiene sobre la mesa su hoja de ruta para Venezuela. Este viernes, Donald Trump reunió en la Casa Blanca a más de una decena de las mayores petroleras del mundo para definir los próximos pasos de lo que en Washington se da por hecho: la reactivación de la industria petrolera venezolana bajo control estadounidense.

Comenzó Trump la reunión diciendo que "tuvimos una situación hace tres días con Venezuela y nos estamos llevando extremadamente bien con la gente de Venezuela, tanto con el pueblo como con las personas que dirigen Venezuela. Solo quiero agradecer a nuestros militares. Lo que han hecho es increíble".

A repartir el "botin"

Trump estaba exultante en el tiempo de puertas abiertas y preguntas de la prensa, antes de cerrarse la sala y comenzar "lo serio": "Hoy me complace dar la bienvenida a casi dos docenas de los ejecutivos de petróleo y gas más grandes y respetados del mundo a la Casa Blanca...", saludó.

Y continuó, eufórico: "Vamos a discutir cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la dilapidada industria petrolera de Venezuela y traer millones de barriles de producción de petróleo en beneficio de los Estados Unidos, el pueblo de Venezuela y el mundo entero".

Anunció las primeras "ventajas" de la intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores: "Ayer el número fue de 30 millones de barriles... de petróleo que nos dio Venezuela. Eso es mucho petróleo. Son unos 4.000 millones de dólares y está de camino a los Estados Unidos ahora mismo"

Añadió, dirigiéndose a las grandes petroleras, que "ustedes están tratando con nosotros directamente. No están tratando con Venezuela en absoluto. No queremos que traten con Venezuela".

"Realmente, si lo miras, estamos recuperando lo que nos fue quitado. Ellos se llevaron nuestra industria petrolera. Nosotros construimos toda esa industria petrolera... Pero ahora están siendo muy amables", apostilló.

Al negocio hay que echarle billetes

Trump adelantó lo monetario de la hoja de ruta, la inversión de capital antes de los beneficios: "El plan es que ellas, refiriéndome a nuestras gigantescas compañías petroleras, gasten al menos 100.000 millones de dólares de su dinero, no dinero del gobierno".

Según la consultora Rystad Energy, solo mantener la producción actual exigirá 52.000 millones de dólares hasta 2040. Volver a los niveles de los años 90 elevaría la factura por encima de los 180.000 millones. Trump, sin embargo, pide al sector privado que asuma 92.000 millones de euros como primer paso.

A cambio, Trump prometió seguridad jurídica, protección gubernamental y rentabilidad garantizada, aunque sin concretar los mecanismos: "No necesitan dinero del gobierno, pero necesitan protección del gobierno y seguridad del gobierno".

Y siguió con su tono seguro y de estar en su elemento de negociador y empresario: "Si no quieren entrar, hágannoslo saber, porque tengo a 25 personas que no están aquí hoy, que están dispuestas a ocupar su lugar"

Hablan los jefazos de las petroleras

El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, durante una reunión de accionistas en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Europa Press via Getty Images

Llegó el momento de la breve presentación de cada uno de los mandamases de las petroleras más importante del mundo: las estadounidenses Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Halliburton, Valero Energy o Marathon Oil, junto a grandes actores europeos como Repsol, Shell, Eni, Vitol y Trafigura.

Repsol estuvo representada por su consejero delegado y exdiputado por el PNV, Josu Jon Imaz, habló brevemente, asegurando que están "totalmente comprometidos a invertir aquí en los Estados Unidos". "Estamos en Venezuela, Sr. Presidente, con nuestros socios de ENI. Producimos el gas que garantiza la estabilidad de la mitad de la red eléctrica en Venezuela y estamos listos para invertir más en Venezuela", añadió.

Repsol empresa europea más expuesta en Venezuela, con presencia desde los años 90 y una exposición patrimonial de 330 millones de euros, según su última actualización contable.

Concluyó su intervención agradeciendo a Trump "el gran trabajo que ha hecho".

Fueron hablando el resto de los mandatarios petrolíferos, todos encantados e ilusionados con los planes de Trump, dispuestos a darlo todo. Trump asentía satisfecho, respondiendo cada uno de ellos. A Ryan Lance (ConocoPhillips), por ejemplo, le dijo que "recuperarás mucho de tu dinero".

Una factura gigantesca para un sector en ruinas

Sobre el papel, Venezuela posee cerca del 20% de las reservas mundiales de petróleo probadas, pero explotarlas no es sencillo ni barato. El corazón del sistema, el Cinturón del Orinoco, alberga el mayor volumen de crudo extrapesado del planeta y presenta enormes dificultades geológicas y técnicas.

A eso se suma una infraestructura gravemente dañada. Oleoductos, refinerías y sistemas de almacenamiento muestran signos avanzados de abandono tras años sin mantenimiento.

Las "perlitas" de Trump a preguntas de los periodistas

Hubo también tiempo para responder a las cuestiones planteadas por la prensa, que, como era de esperar, no solo se interesaba por el futuro de Venezuela, sino por tantos temas candentes protagonizados por EEUU y Trump. El aluvión de frases relevantes fue notable: