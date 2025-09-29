Paga un dineral por su nuevo apartamento pero cree que no podrá vivir allí: "No puedo venderlo en tres años"

Un hombre estresado con las manos en la cabeza rodeado de cajas de cartón en un apartamento.

Mudarse no es tarea fácil. A las complicaciones del traslado, además, a menudo se suman otros imprevistos que pueden hacer la vida en la nueva casa más difícil de lo esperado. Esto es lo que le ha ocurrido a un hombre de Rumanía, que vive una pesadilla tras pagar un dineral por su nuevo apartamento.

El afectado ha relatado en la plataforma Reddit que vive una perpetua pesadilla. ¿El motivo? Aunque no tengan culpa, son los vecinos. El hombre escucha todo lo que pasa en el apartamento de al lado, ante lo que pidió consejo a los usuarios, según ha informado Romania TV.

"Hace un mes compré un apartamento nuevo de dos habitaciones y, por desgracia, se oye todo lo que hacen los vecinos. Todavía no me he mudado, pero me da un poco de miedo no poder vivir allí con tanto ruido", explicó.

Y agregó pidiendo auxilio: "¿Te acostumbras? ¿Me volveré loco o es posible vivir ahí teniendo en cuenta que después de las 22:00 empieza el periodo de silencio? ¿Sirven los tapones para los oídos o los ruidos blancos? Por favor, dame un consejo. El apartamento estaba sobrevalorado y no puedo venderlo en tres años".

Un usuario de la plataforma le respondió que había tenido una experiencia similar, de la que sólo escapó cuando se mudó a un edificio de apartamentos más antiguo, cuyas paredes resultaron ser mucho más gruesas. Aunque también hubo comentarios en los que le dieron consejos prácticos para deshacerse del ruido.

"Un altavoz de ruido blanco puede ayudar, pero no sirve para los ruidos de baja frecuencia (como los graves de un altavoz o un portazo). Este tipo de altavoz consigue cubrir los sonidos bastante bien; ahora depende de ti el volumen que puedas mantener. Es especialmente útil porque tengo un hijo de un año y puede dormir tranquilo con él. Para ponerlo en contexto, vivo en un bloque de pisos terminado en 2018 y hay un apartamento de hotel debajo", relató otro usuario.