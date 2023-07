Pánico por los 'soldados zombis' en Rusia

Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

"Regresan como zombis agresivos". Así explican los médicos rusos el estado en el que están llegando los soldados que han participado en la guerra en Ucrania. Los combatientes, según ha publicado La Razón, regresan a casa como "animales" y muy tocado psicológicamente.

Según un nuevo informe citado por el mismo medio, muchos de estos excombatientes son alcohólicos o drogadictos y abrazan la violencia y la crueldad que han visto en primera línea. "Los zombis agresivos pronto llenarán las calles de nuestras ciudades", dijo un alto funcionario de salud, que también es médico y que se encarga del tratamiento que reciben los soldados retornados, al medio de noticias Novaya Vkladka.

Los servicios médicos, mientras, no saben cómo atajar este problema. "Golpearán masivamente e incluso matarán a los transeúntes. No veo otros escenarios para el desarrollo de la situación con los que regresaron de la operación militar especial", ha señalado al medio español un médico y funcionario que no ha dado su nombre real y se hace llamar Kotlov.

Se espera que los médicos disponibles atiendan cada mes entre 200 y 250 de estos retornados de guerra, ha señalado. "El problema principal, en mi opinión, en términos de prevalencia y peligro potencial son las adicciones", ha advertido. Y una de las principales adicciones que sufren son las anfetaminas.

El flujo de pacientes que regresaron de Ucrania comenzó aproximadamente dos o tres meses después del comienzo de la guerra. Ahora aumenta cada mes y los hospitales de Kuzbass no pueden hacer frente a esta carga desde el principio, según Kotlov. Las estimaciones aproximadas señalan que solo en Kemerovo todos los días hay entre 60 y 70 combatientes "en camas" en un hospital.

Cuando los médicos les preguntan dónde y cuándo comenzaron a tomar drogas, muchos señalan que están disponibles en el frente. "En una situación estresante de operaciones militares, una persona común se encuentra bajo una enorme presión psicológica. Quizás, solo con tales píldoras, muchos pueden ir a la batalla, no cansarse por mucho tiempo, no querer dormir y, al final, seguir las órdenes", explica el médico.