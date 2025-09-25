Por aquí no pasas: la ruta 'imposible' de Netanyahu para volar hacia EEUU

Benjamin Netanyahu ya está en EEUU. Lejos de ser noticia, el hecho sería prácticamente rutina por la cantidad de visitas que el primer ministro de Israel ha hecho a su gran socio mundial. Pero esta vez sí es especialmente noticioso; no tanto por la llegada sino por la ruta 'imposible' que ha tenido que seguir el avión del mandatario hebreo hasta su aterrizaje en el marco de la muy tensa Asamblea General de la ONU.

Como adelanta el Haaretz, el avión estatal Wings of Zion (las Alas de Sión) tuvo que evitar buena parte de los territorios prohibidos para Netanyahu, sobre el que pesa una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional por por "crímenes de guerra" en Gaza.

Así, la ruta ha tenido que ser modificada ostensiblemente para evitar los espacios aéreos de muchos de los países de la UE, que suscriben y dan validez a las resoluciones de la Corte Penal Internacional. De haberlos cruzado, Benjamin Netanyahu podría ser detenido en, por ejemplo, España.

La ruta mostrada por el portal de seguimiento aéreo FlightRadar24 muestra cómo el avión israelí se desvía ampliamente de la ruta convencional, que atravesaría los cielos de buena parte de la Europa continental en su camino a EEUU.

Por contra, se muestra un rumbo deliberadamente desviado hacia el sur, cruzando únicamente los espacios aéreos de Grecia y de Italia y llegando al oceáno Atlántico por el Estrecho de Gibraltar. Un añadido de unos 600 kilómetros más a una ruta que el citado portal aéreo estima en casi 13 horas.

La ruta del avión de Benjamin Netayahu hacia EEUU FLIGHTRADAR24

Añade el Haaretz que el equipo de Netanyahu se puso en contacto con Francia para un posible paso del avión sobre sus 'cielos', aunque finalmente esta opción no se ha llevado a cabo.

Una vez en EEUU, Netanyahu participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un discurso que tendrá lugar este viernes, rodeado por la polémica de su guerra en Gaza y el reconocimiento en masa del Estado de Palestina.