Putin descarta cualquier ataque a Europa: "Rusia nunca ha tenido, no tiene y nunca tendrá el deseo de atacar a nadie"

El presidente ruso, Vladímir Putin (derecha), conversa con el primer ministro eslovaco, Robert Fico (izquierda), durante su reunión bilateral, el 2 de septiembre de 2025, en Pekín, China.

Tras conocerse un presunto ataque ruso que desactivó el sistema de GPS del avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y obligó al aterrizaje de la aeronave usando mapas de papel para orientarse, ha aumentado la inquietud en el contintente. A pesar de que el Kremlin negó su implicación en el incidente, todas las sospechas se ciernen sobre Moscú.

Por ello, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha salido este martes a rechazar rotundamente cualquier acusación que sugiere que su país tiene planes de lanzar un ataque contra cualquier otra nación europea, además de Ucrania.

Durante una reunión en Pekín con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, uno de los pocos líderes de la Unión Europea que ha mantenido relaciones con el Kremlin desde el inicio de la invasión de Ucrania, Putin ha calificado tales sospechas como "un completo disparate que no tiene absolutamente ningún fundamento".

"Se trata de una provocación o de una completa incompetencia", ha afirmado el líder ruso, quien ha asegurado que los líderes europeos son "especialistas en películas de terror" y les acusa de intentar provocar continuamente "la histeria sobre que Rusia se plantea supuestamente atacar a Europa".

Sin embargo, ha señalado, "cualquier persona en su sano juicio sabe perfectamente que Rusia nunca ha tenido, no tiene y nunca tendrá el deseo de atacar a nadie". Además, ha reiterado la postura de Moscú sobre el origen del conflicto en Ucrania, afirmando que no fue la invasión rusa de 2022 la que desató la guerra, sino un supuesto "golpe de Estado" en el país vecino.

Un margen para negociar garantías de seguridad para Ucrania, pero no su ingreso en la OTAN

En cuanto a las tensiones relacionadas con la ampliación de la OTAN, Putin ha vuelto a señalar que, aunque no se opone a que Ucrania forme parte de la Unión Europea (UE), considera "inaceptable" su integración en la Alianza Atlántica. Según el mandatario ruso, "ningún país puede garantizar su seguridad a costa de la de otros países", una de las justificaciones históricas de Rusia para su intervención militar en Ucrania.

A pesar de su firme postura sobre este tema y el conflicto bélico, Putin ha expresado su disposición a encontrar un "consenso" sobre las garantías de seguridad que Ucrania ha solicitado, recordando que este fue uno de los temas tratados en su reciente encuentro con el presidente de EEUU, Donald Trump, en Alaska.

En este sentido Putin ha mencionado que ve la posibilidad de "colaborar" con Estados Unidos en varios frentes, incluida la gestión de la planta nuclear de Zaporiyia, que se encuentra bajo control de las fuerzas rusas desde 2022. "Si se dan las circunstancias, podríamos cooperar a tres bandas en la central", ha asegurado, sugiriendo una posible cooperación entre Rusia, Ucrania y EEUU.

En su conversación con Fico, el presidente ruso también ha aprovechado para elogiar la política exterior "independiente" del líder eslovaco. Según Putin, la postura de Fico ha tenido "resultados positivos" para los intereses de Eslovaquia, sobre todo en el ámbito económico.

Dardo de Fico a la UE: "No es capaz de reaccionar ante los movimientos en el mundo"

Estas declaraciones de Putin se han producido después de que Fico le pidiera que transmita su mensaje a los líderes de la UE antes de su próxima reunión con el presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski, prevista para este viernes. "¿Puedo transmitir su mensaje a mis colegas (en la Unión Europea)?", ha preguntado Fico al mandatario ruso.

El primer ministro eslovaco también se ha mostrad convencido de que, tras su encuentro con Putin, los líderes de la UE lo contactarán para conocer detalles sobre la conversación. "Me llamarán y me preguntarán: ¿Qué te dijo Putin? Estaría bien que intercambiáramos puntos de vista sobre este asunto", ha insistido.

Fico ha expresado también ha dejado claro su desacuerdo con varias de las políticas adoptadas por Bruselas en relación al conflicto en Ucrania y ha reafirmado su compromiso de seguir cooperando con Moscú. "La Unión Europea no es capaz de reaccionar ante los movimientos en el mundo", ha señalado, añadiendo que su país se opondrá al plan europeo que busca reducir la dependencia de los hidrocarburos rusos antes de 2027.

En cuanto a su inminente reunión con Zelenski, ha afirmado que uno de los temas centrales de la conversación serán los ataques de las fuerzas ucranianas contra la infraestructura petrolera. "Reaccionamos con firmeza ante estos ataques", ha declarado el primer ministro eslovaco.

Por otro lado, se ha alineado con la postura de Putin sobre la adhesión de Ucrania a la UE y a la OTAN. "En cuanto al ingreso en la UE, estamos dispuestos a cooperar con Ucrania", ha comentado, mientras que se ha opuesto a la inclusión en la OTAN: "Recalco lo que dije desde el principio, Ucrania no puede ser miembro de la OTAN".