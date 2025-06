Putin y Xi Jinping se plantean mediar en el conflicto entre Isael e Irán: "Podría servir para desescalar"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, han condenado este jueves en una conversación telefónica las acciones emprendidas por Israel contra Irán, ha informado el Kremlin.

"Ambas partes condenan firmemente las acciones de Israel, que violan la Carta de la ONU y otras normas del derecho internacional", ha dicho en rueda de prensa el asesor del jefe del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, había afirmado horas antes que no podía ni plantearse el posible asesinato del líder espiritual de Irán Alí Jameneí: "No quiero ni siquiera hablar de esa posibilidad. Todo esto lo he oído, pero no quiero hablar de ello". Al mismo tiempo, abogó por un pronto cese de las hostilidades con Israel que mantenga en pie el programa nuclear civil de la república islámica.

En la reunión con su homólogo chino, el líder ruso le ha informado"sobre sus últimos contactos internacionales, concretamente sobre conversaciones telefónicas con actores clave en el contexto del enfrentamiento entre Israel e Irán", ha añadido Ushakov.

El jefe del Kremlin también ha confirmado la disposición de Rusia a llevar a cabo esfuerzos de mediación si fuera necesario. Xi, según el asesor de Putin, se ha pronunciado a favor de este tipo de mediación, "ya que cree que podría servir para desescalar" la situación actual.

En vista de la complicada situación internacional, ambos líderes han instruído a sus equipos a mantener "contactos estrechos durante los próximos días" para intercambiar información y puntos de vista.

Visita de Putin a China

Putin y Xi también han constatado el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales y han destacado que el año pasado el intercambio comercial "batió un récord hasta alcanzar los 245.000 millones de dólares".

Además, han conversado sobre la próxima visita de Putin a China, que tendrá lugar a finales de agosto: "Se ha acordado que los líderes se reunirán en suelo chino durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjín del 31 de agosto al 1 de septiembre".

Putin y Xi "también participarán juntos en los actos festivos dedicados al 80 aniversario de la victoria sobre el Japón militarista y el fin de la Segunda Guerra Mundial, que tendrán lugar el 3 de septiembre en Pekín". Mientras, el 2 de septiembre celebrarán negociaciones bilaterales, ha precisado.

La participación de EEUU sería "una terrible espiral de escalada"

Por su parte, el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov se ha pronunciado sobre una posible intervención directa de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que sopesa la posibilidad y agregara que por ahora no ha tomado una decisión al respecto.

En este sentido, Peskov ha señalado que este acto estadounidense supondría "una expansión de la geografía del conflicto". "Escuchamos afirmaciones desde Teherán y consideramos que sería una terrible espiral de escalada", ha dicho, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

Asimismo, ha destacado que el apoyo de Moscú a Teherán "es evidente", si bien ha recordado que el acuerdo sobre asociación estratégica firmado este año por ambos países no contempla un apoyo militar a Irán, algo que, según Peskov, las autoridades iraníes no han reclamado por ahora a Rusia.

El portavoz del Kremlin ha destacado además que Putin "tiene un gran potencial para llevar a cabo algún tipo de servicio de mediación" en el conflicto. "Mantenemos relaciones de asociación con Irán y tenemos relaciones de confianza con Israel", ha explicado.