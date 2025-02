¿Quién manda en el DOGE? Porque la Casa Blanca dice que Elon Musk no es su director

"Ay, ¿quién maneja mi barca, quién? Que a la deriva me lleva, ¿quién?", cantaba Remedios Amaya en la edición de Eurovisión de 1983 y, aunque la barca del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) navega por aguas turbulentas y el objetivo de adelgazar el presupuesto federal con despidos masivos de funcionarios y la eliminación de agencias, como USAID, la Casa Blanca ha dejado claro que Elon Musk no lleva ese timón.

Así lo dice un documento presentado este lunes en un tribunal del Distrito de Columbia y en el que el Gobierno estadounidense ha negado que el dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX sea el encargado legal del organismo creado por Donald Trump para recortar, no sin polémica y bloqueos judiciales, el gasto público en Estados Unidos

Según el director de Administración de la Casa Blanca, Joshua Fisher, Elon Musk no es ni el administrador ni un empleado del DOGE. En realidad, el multimillonario es un asesor del presidente, sin autoridad directa para tomar decisiones gubernamentales. Pero, si no es Musk, ¿quién es la persona que maneja esta barca? El documento que ya está en manos del tribunal no aclara quién ocupa oficialmente ese puesto. Una incógnita que ha avivado el debate sobre el verdadero papel que tiene Elon Musk en la Administración Trump.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia a la discusión sobre el lugar que ocupa Elon Musk en la Casa Blanca. "Elon para mí es un patriota. Le puedes llamar empleado, le puedes llamar asesor o lo que quieras, pero es un patriota", ha declarado desde su mansión de Mar-a-Lago, donde después de proceder a la firma de nuevas órdenes ejecutivas, no se ha opuesto al despliegue en Ucrania de tropas europeas de paz y ha calculado que en abril, los aranceles a los automóviles se situarán en el 25%. Sobre el magnate sudafricano, el mandatario estadounidense ha celebrado, como siempre sin pruebas, "el fraude" que el DOGE dice haber detectado desde su creación.

La revelación de la Casa Blanca llega en respuesta a una demanda presentada por varios fiscales demócratas, quienes acusan a Donald Trump de haberle otorgado a Elon Musk "una autoridad prácticamente sin control" sin que el Congreso haya dado su aprobación. Hace siete días, el presidente republicano dejaba su rúbrica sobre un nuevo decreto que impulsa los despidos masivos en la administración federal y obligaba a todas las agencias federales a establecer una colaboración estrecha con el DOGE, que actúa sin dirección.

El rol de Musk en la Casa Blanca ha estado desde el principio en tela de juicio. Después de ganarle a Kamala Harris las elecciones del pasado noviembre, Trump anunció la creación del DOGE, con Elon Musk y Vivek Ramaswamy (aunque este ya se ha bajado del tren para hacer carrera política) al frente del departamento encargado de aplicar los recortes en la administración. La semana pasada, Musk apareció junto a Trump en el Despacho Oval para defender la labor del departamento y asegurar que su gestión es "transparente".

El desmantelamiento de agencias como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) o la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) es una orden directa de Musk y el DOGE, después de completar una intensa campaña de bulos en redes sociales, con acusaciones infundadas de financiación de terrorismo. Estas y más decisiones, como el acceso a bases de datos con millones de datos fiscales o al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, se han dado de bruces con la justicia, que las han paralizado hasta comprobar su posible ilegalidad..