Trump dice no oponerse al despliegue de tropas europeas de paz en Ucrania como parte de un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que no se opone al despliegue de tropas europeas de paz en Ucrania como parte de un potencial acuerdo con Rusia para poner fin a las hostilidades en el país. "Tener tropas allí estaría bien. No me opondría en absoluto", ha subrayado Trump en declaraciones a la prensa, agregando que si países europeos como Francia o Reino Unido apoyan esta iniciativa está "totalmente a favor" y "estaría bien".

No obstante, el mandatario ha descartado que haya tropas estadounidenses en este eventual despliegue de paz. "Nosotros no tendríamos ninguna porque estamos muy lejos", ha resaltado desde su residencia de lujo de Mar-a-Lago, situada en el estado de Florida. Asimismo, preguntado por la posibilidad de retirar todas las tropas de Estados Unidos de Europa como un guiño al presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de un potencial acuerdo de paz, Trump ha indicado que "nadie" le ha planteado una cuestión así.

Trump también ha señalado que tiene "más confianza" en un posible acuerdo tras las negociaciones este martes entre las delegaciones estadounidense y rusa en Arabia Saudí, a las que ha acudido el secretario de Estado Marco Rubio. "Rusia quiere hacer algo. Quieren frenar esta salvaje barbarie", ha indicado.

El presidente de Estados Unidos apuntó que el Reino Unido y Francia han comentado esa posibilidad, la de desplegar fuerzas armadas europeas de paz, algo que a Donald Trump le parecería "un gesto hermoso".

El presidente francés, Emmanuel Macron, organizó el lunes una reunión en París con los mandatarios de España, Alemania, Italia, el Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca, además de los responsables de la Unión Europea y la OTAN, para diseñar la estrategia europea sobre Ucrania ante las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos.

Pero los líderes se mostraron divididos sobre la conveniencia de discutir ahora que Europa envíe a Ucrania tropas de paz para garantizar un eventual acuerdo de paz negociado por Moscú y Washington.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó este martes de "inaceptable" el eventual despliegue de tropas de países europeos en Ucrania, aduciendo que todos ellos son miembros de la OTAN.

Elecciones en Ucrania

El magnate también parece haberse mostrado a favor de celebrar elecciones en territorio ucraniano. "El líder de Ucrania, odio decirlo, pero tiene un índice de aprobación del 4 por ciento y es un país que ha estallado en pedazos", ha aseverado.

"Me gusta personalmente, está bien, pero me da igual lo personal. Me importa que se haga bien el trabajo. Ahora tenemos un liderazgo (en Ucrania) que ha permitido que continúe una guerra que nunca debería haber ocurrido", ha agregado.

Rusia y Estados Unidos han pactado este martes seguir negociando para "terminar lo antes posible" el conflicto en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya aseguró que no aceptaría ninguno de los acuerdos que pudieran surgir de estas reuniones si se mantenía a Ucrania fuera de la mesa de negociaciones.