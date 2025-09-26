Rusia se acerca a un aliado de la OTAN con un submarino nuclear y escalan las tensiones

Rusia ha incrementado notablemente su presencia marítima cerca de Japón, lo que ha activado las alarmas en un momento de creciente actividad militar rusa en el Pacífico. El último avistamiento consistía en una flota que acompañaba a un submarino ruso capaz de lanzar misiles nucleares.

El Ministerio de Defensa de Japón reveló el miércoles que "tres buques de la Armada rusa —un crucero de misiles guiados clase Slava, un submarino nuclear equipado con misiles balísticos clase Borei y un remolcador de rescate clase Bakrazan— se dirigían hacia el oeste a través del estrecho de Soya", en Hokkaido.

"Esta es la primera vez que la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón confirma la presencia de un submarino nuclear equipado con misiles balísticos clase Borei", añadió.

El medio Naval News estima que Rusia mantiene una flota de submarinos estratégicos como parte de su fuerza nuclear, compuesta por tres unidades de clase Borei y cinco clase Borei-A. Cada submarino puede llevar hasta 16 misiles balísticos, y cada uno de estos misiles puede estar equipado con seis ojivas nucleares, según la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, por sus siglas en inglés).

En una reunión de julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, reafirmó que los submarinos desempeñan un papel "calve para garantizar la soberanía y la seguridad del país".

El avistamiento se produjo días después de que otros tres buques de guerra rusos atravesaran la zona: "Se confirmó que, del 22 al 23 de septiembre, un total de tres buques de la Armada china, dos destructores de misiles guiados de clase Luyang Ⅲ y un buque de suministro de clase Huqi, avanzaron hacia el este a través del estrecho de Soya".

A medida que Rusia y China intensifican sus movimientos en el Indo-Pacífico, Japón se ve presionado a fortalecer su postura defensiva y a coordinar esfuerzos con Estados Unidos y otras potencias democráticas para garantizar la estabilidad en la zona.