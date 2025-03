Rusia advierte que nadie permitirá a Alemania hacerse con un arsenal nuclear

Rusia ha asegurado este viernes que nadie, incluido EEUU, permitirá que Alemania se haga con un arsenal nuclear, en medio del proceso de rearme de los países miembros de la Unión Europea (UE) para hacer frente a la amenaza rusa. "Locos hay en todas partes, incluido en Alemania. Por supuesto, es una estupidez. Nadie permitirá a Alemania adquirir armas nucleares", ha aseverado Mijaíl Uliánov, representante ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, en declaraciones a la televisión pública.

Además, ha agregado que "no lo permitiremos, ni nosotros, ni los estadounidenses, ni el propio régimen de no proliferación". Por tanto, no ha descartado que ese tipo de armamento aparezca en territorio de otros países de la Unión. "No, entregarlas (Francia) seguro que no puede. Eso está prohibido por el tratado de no proliferación. Emplazarlas, sí, eso está permitido", ha afirmado.

Sea como sea, ha asegurado que esa posibilidad no tiene mucho sentido cuando Estados Unidos cuenta con armas atómicas en seis países europeos, "incluido Alemania". "Trump aún no ha dicho que tenga intención de retirar las armas", ha subrayado.

En cuanto al debate estratégico abierto por el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de extender el paraguas nuclear galo a otros aliados europeos, expresó serias dudas. "Francia no es la mayor potencia nuclear. Así que, tengo la impresión de que se trata simplemente de juegos políticos. Pero estos pueden también convertirse en realidad. No lo podemos descartar", ha opinado.

En este sentido, el presidente de la Duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, ha advertido este viernes a Macron que su retórica belicista, que incluye la disuasión nuclear, únicamente llevará a una "gran tragedia". "La declaración de Macron sobre la necesidad de abrir un debate sobre el uso de armas nucleares y la continuación de la guerra llevará a una gran tragedia", ha escrito Volodin en su canal de Telegram.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseuró el jueves que los nuevos planes y la agresiva retórica nuclear de Francia suponen "una amenaza para Rusia". "Hay una potencia nuclear que es el agresor así que, de manera legítima, Europa debe plantearse la cuestión de la disuasión nuclear para ella misma en sentido amplio", le respondió Macron.