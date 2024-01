Rusia se estrella con la ayuda de Corea del Norte

Estados Unidos acusó a principios de enero a Rusia de haber utilizado misiles balísticos norcoreanos en territorio de Ucrania, lo que supondría, dijeron, una "escalada preocupante" de la cooperación entre Moscú y Pyongyang. Poco después, Ucrania insistió en señalar a Corea del Norte como uno de los países que estaría suministrando armamento a Rusia, principalmente munición de artillería.

Este supuesto uso por parte de Rusia de misiles balísticos fabricados por Corea del Norte en Ucrania ha generado temores de que puedan resultar una nueva arma capaz de degradar la industria armamentística de Ucrania y abrirse camino en los estancados campos de batalla de la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Sin embargo, según ha publicado el medio Business Insider, si bien la perspectiva de bombardeos aún más intensos no es una buena noticia para los ucranianos, estas armas parecen estar lejos de ser una solución milagrosa. Corea del Norte no solo no ha precisado el tamaño del arsenal que ha enviado a Rusia, sino que tampoco ha confirmado dicho envío.

El representante de Corea del Norte ante Naciones Unidas, Kim Song, calificó de "infundada" la acusación formulada desde EEUU. "La República Popular Democrática de Corea (RPDC) no siente la necesidad de comentar todas las acusaciones infundadas de Estados Unidos. Es mejor que Estados Unidos sepa quién es su rival ante de tirar de otros y reflexionar sobre las consecuencias que acarreará, más que sobre el beneficio inmediato", declaró.

A pesar de esto, el mismo medio señala que estas armas enviadas sería, aparentemente, misiles balísticos de corto alcance Kn-23 y Kn-24, o SRBM, según la inteligencia estadounidense. Las armas norcoreanas, sin embargo, "son más conocidas por ser más baratas que buenas", según el mismo medio.

"Estos son misiles más sofisticados, de combustible sólido, que pueden lanzarse sin mucho tiempo de preparación", ha dicho a Business Insider Masao Dahlgren, experto en defensa antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Este resalta que el mundo ha tendido a prestar atención a los programas de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte -con potencial para atacar EEUU-, pero no ha hecho lo mismo con los misiles balísticos de corto alcance.

A medida que los SRBM sean utilizados en Ucrania, se conocerá más sobre su alcance y precisión. "No subestimaría la capacidad de Corea del Norte para fabricar sistemas tácticamente relevantes que puedan atacar objetivos militares", ha recalcado Dahlgren. Pero para Moscú puede ser más relevante la cantidad que la calidad para tratar de compensar el pobre desempeño de sus tropas en Ucrania. Está aún por ver la capacidad de fabricación norcoreana.