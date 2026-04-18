Juan Carlos I: "Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

Juan Carlos I, rey emérito de España se ha pronunciado sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista con el diario Le Figaro, recogida por la agencia Efe, el exmonarca ha asegurado que las relaciones de su hijo con el actual Gobierno español "deben de ser muy difíciles". "En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo", ha sentenciado tras recibir un premio en la Asamblea francesa por sus memorias en la Transición.

El emérito asegura que "los tiempos cambian y España ha cambiado", al tiempo que se pregunta "¿en qué dirección?", sin responder a la cuestión: "Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra". El hombre que reinó en España desde la muerte del dictador Franco en 1975 hasta su abdicación en 2014, asegura que toda su vida "ha estado dictada por las exigencias de España y del trono" y lamenta: "Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia pero nunca me pude yo beneficiar de ella".

Juan Carlos I considera que la monarquía ha perdido peso en el día a día de la vida del país y recuerda que durante su reinado "todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno" y que "ahora esos encuentros son menos frecuentes". Señala que en cada uno de sus viajes oficiales iba acompañado del ministro de Exteriores, algo que ya no sucede con su hijo.

De esta forma, el exmonarca no duda en defender la monarquía como sistema de Gobierno aunque reconoce que "es criticada en ciertos países". "Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de Rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El Rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido", señala en su conversación con el periódico francés.

El rey emérito considera que su nieta Leonor, heredera del trono, "tendría que estar más en primera línea" porque "da una muy buena imagen de la monarquía". Además, ha defendido tradiciones como la caza o los toros: "La corrida es como la caza, quieren prohibirlas. Pero es una fiesta nacional".

"Nadie es profeta de su tierra"

El pasado sábado 11 de abril de 2026, el Rey emérito fue galardonado por la Asamblea Nacional de Francia por su libro de memorias Reconciliación. Su discurso llamó la atención de muchos. "Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá distintas opiniones y juicios. Mis memorias aspiran a servir a la democracia y al progreso del pueblo español", aseguró frente a los miembros del Parlamento francés.

"He querido mostrar en mis memorias mi orgullo de ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado", destacó entonces, en unas palabras que pueden chocar con lo que ha declarado en su entrevista con Le Figaro. "El presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme. siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar", dictó.

"Este libro me ha dado distintas oportunidades. Poner en valor los logros durante todos estos años y también los tropiezos. He intentado explicar por qué pienso que yo no me he equivocado. Espero haberlo conseguido", reiteró.