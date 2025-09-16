Sin móvil y sin redes sociales: cuatro jóvenes dicen "basta" al presente y viven como en los años 70

Cuatro jóvenes daneses han sido seleccionados para vivir una temporada en una comunidad dispuestos a experimentar una época diferente, en concreto, vivirán como en los años 70, sin móvil ni redes sociales.

Este experimento ha sido una iniciativa del museo al aire libre Den Gamle By (La vieja ciudad en español), que está ubicado en Aarhus, Dinamarca, y consiste en 75 edificios históricos provenientes de hasta 20 ciudades y pueblos de todo el país. Frederik Meyer Gaardbo Hansen, de Gettrup, es uno de entre los cientos de solicitantes que fueron aceptados para mudarse al colectivo, según informó el medio TV2 Østjylland.

Para este joven el experimento representa una oportunidad para probar una vida sin teléfono inteligente. "Siento que el móvil me está dominando. Todo funciona con él, y sería difícil vivir sin él, pero no me importa", dijo el joven. Al final de la semana, los participantes formarán parte de la exposición en Den Gamle By, donde los invitados podrán conocer su experiencia.

Los organizadores han recibido una gran cantidad de solicitudes. Según la directora del museo, Julie Rokkjær Birch, varios cientos de jóvenes enviaron un vídeo al museo para postularse como participantes del experimento, de los que finalmente solo escogieron a cuatro.

La directora ha interpretado esto como una señal de que nuestra forma de vivir no está satisfaciendo las necesidades de los jóvenes. "Dice algo sobre la necesidad de bajar el ritmo y experimentar una época diferente. Creo que deberíamos tomarnos esa búsqueda en serio", dijo Rokkjær Birch.