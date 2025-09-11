El Supremo de Brasil condena a Bolsonaro por pertenencia a una organización criminal en su intento de golpe de Estado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro va a ser condenado por el Tribunal Supremo de Brasil por su pertenencia a una organización criminal en el marco de la trama por el intento de golpe de Estado que tuvo lugar tras las elecciones de 2022, en las que salió vencedor Lula da Silva.

Aunque la sentencia se espera para este viernes, y aún queda por pronunciarse uno de los jueces, la declaración de la magistrada Cármen Lúcia dictaminando que existen pruebas concluyentes contra el exmandatario significa que en el Alto Tribunal brasileño ya hay una mayoría inamovible (de tres votos a uno) para condenar a Bolsonaro.

Cármen Lúcia ha sentenciado que un grupo liderado por Bolsonaro intentó llevar a cabo un intento de golpe de Estado en el país sudamericano. Es el mismo parecer que comparten los jueces Alexandre de Moraes, relator del caso, y Flávio Dino. En la víspera, y a diferencia de los demás magistrados, Luiz Fux votó para absolver a varios de los acusados, incluido Bolsonaro.

En las próximas horas se producirá la última votación, la del juez Cristiano Zanin. Sin embargo, la mayoría existente en el seno del Tribunal Supremo hará que su criterio no sea determinante en la decisión final del Alto Tribunal.

Una vez otorgado ese voto por Cristiano Zanin, los jueces continuarán debatiendo la sentencia, concretamente en lo referente a la duración de las condenas según el grado de participación de cada acusado en los hechos delictivos.

El Supremo de Brasil decreta arresto domiciliario para el expresidente Bolsonaro El juez Alexandre de Moraes acusa al expresidente brasileño de saltarse las medidas cautelares aplicadas en el marco del juicio del intento de golpe de Estado en 2023.



Tal y como recoge Europa Press, además de a Bolsonaro, el Tribunal Supremo de Brasil también ha formado mayoría para condenar a los otros siete acusados que también forman parte del llamado núcleo central de la trama. Entre ellos se encuentran otras personalidades políticas brasileñas destacadas, como Paulo Sergio Nogueira, exministro de Defensa, o Anderson Torres, exministro de Justicia.