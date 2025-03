"Tiene tres días y usa ropa de un bebé de 6 meses": la historia de una madre en EEUU que da la vuelta al mundo

Pamela Mann vivió un momento de incredulidad el 4 de marzo cuando dio a luz a su hija, Paris Halo. El nacimiento tuvo lugar en el Centro Médico Grand View de Alabama, con una cesárea programada. De pronto, los gritos del equipo médico que se encontraba en la sala de partos alertaron a todos.

"El médico me la saca y todas las enfermeras dicen: 'Oh, Dios!'. Empecé a enloquecer porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando", contó la madre en declaraciones recogidas por New York Post. El asombro del personal sanitario se debió al inusual tamaño. Paris nació con un peso de 13 libras y cuatro onzas (sobre 6 kilogramos), cuando el promedio de un bebé a término es de alrededor de 7 libras (unos 3 kilogramos), según Stanford Children's Health.

En las revisiones previas, los médicos habían estimado que la bebé pesaba entre 8 y 10 libras, pero ella superó todas las expectativas. "Me di cuenta de que estaba muy por encima de lo que ambos decían", confesó Pamela. Esto generó curiosidad en el hospital: "Las enfermeras incluso están haciendo "viajes especiales" para verla con sus propios ojos. Solo tiene tres días y ya es muy conocida".

A pesar que llegó al mundo 16 días antes de lo previsto, Paris ya ha tenido que saltarse varias tallas de ropa, vistiendo prendas diseñadas para bebés de seis meses. En una de sus primeras fotos, se la ve con un mameluco rosa y un babero con la frase "Bienvenida al mundo", además de un gran lazo rosa en la cabeza.

Asimismo, su familia ya le ha dado varios apodos cariñosos, como Pork Chop, Big Mama y Star. Aunque Paris está en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) para recibir atención especial, su madre aseguró que "está muy bien".