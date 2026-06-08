Pierde la reserva por celebrar la Champions y se queja al restaurante: la respuesta le quitará las ganas de ver más fútbol
"Ajuste su reloj porque tiene un evidente retraso".
La manida frase de "el cliente siempre tiene la razón" debería quedar desterrada en el mundo de la hostelería. A menudo, algunos comensales que quedan insatisfechos se quejan a través de las reseñas, pero no siempre lo que cuentan se ajusta a la verdad.
El caso que expone la cuenta de X @SoyCamarero es uno de ellos. "Habíamos reservado para 9 personas un sábado por la noche a las 21:00h, llegamos a las 21:15h y el restaurante nos negó la entrada", protesta el cliente en cuestión.
"Evítenlo a toda costa", añade después, en lo que pretende sea un aviso para futuros clientes. En su reseña califica al restaurante con apenas una estrella sobre cinco, y puntúa la comida, el servicio y el ambiente con una calificación muy baja.
Tras ver la queja de este cliente, al restaurante no le ha quedado más remedio que contestar. Y lo ha hecho poniendo todas las cartas sobre la mesa. "Vamos a ver, listillo, efectivamente tu reserva era para 9 personas a las 21:00h", empieza el propietario.
El PSG gana la Champions... y la reserva, al garete
"A las 21:25h se presentaron cinco señoras diciendo que los maridos estaban celebrando la victoria del PSG en la Champions y que no sabían cuando vendrían al restaurante", continúa.
El restaurante explica que se les aclaró que a las 22:00h "se cerraba la cocina" y "que si tardaban mucho no se les podría atender". Aclarado esto, apunta, las mujeres no se quedaron a cenar "porque no sabrían cuando los señores se dignarían a presentarse".
"¿Qué pretendías, que 20 personas esperaran que te dignaras presentarte a cenar a la hora que dé la gana (y a saber en qué estado te hubieras presentado)?", pregunta el propietario.
Y sentencia la reseña asegurando que "para escribir una reseña negativa sí que tuviste tiempo". "El que no dedicaste para respetar a unos profesionales que tienen unos horarios para cumplir", reprocha nuevamente el restaurante.
Finalmente, le aconseja que "ajuste bien su reloj", pues considera que "tiene un evidente retraso": "O más bien aprende a no mentir. Un saludo y felicitaciones por la victoria".