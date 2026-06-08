Pierde la reserva por celebrar la Champions y se queja al restaurante: la respuesta le quitará las ganas de ver más fútbol

La manida frase de "el cliente siempre tiene la razón" debería quedar desterrada en el mundo de la hostelería. A menudo, algunos comensales que quedan insatisfechos se quejan a través de las reseñas, pero no siempre lo que cuentan se ajusta a la verdad.

El caso que expone la cuenta de X @SoyCamarero es uno de ellos. "Habíamos reservado para 9 personas un sábado por la noche a las 21:00h, llegamos a las 21:15h y el restaurante nos negó la entrada", protesta el cliente en cuestión.

"Evítenlo a toda costa", añade después, en lo que pretende sea un aviso para futuros clientes. En su reseña califica al restaurante con apenas una estrella sobre cinco, y puntúa la comida, el servicio y el ambiente con una calificación muy baja.

Tras ver la queja de este cliente, al restaurante no le ha quedado más remedio que contestar. Y lo ha hecho poniendo todas las cartas sobre la mesa. "Vamos a ver, listillo, efectivamente tu reserva era para 9 personas a las 21:00h", empieza el propietario.

El PSG gana la Champions... y la reserva, al garete

"A las 21:25h se presentaron cinco señoras diciendo que los maridos estaban celebrando la victoria del PSG en la Champions y que no sabían cuando vendrían al restaurante", continúa.

El restaurante explica que se les aclaró que a las 22:00h "se cerraba la cocina" y "que si tardaban mucho no se les podría atender". Aclarado esto, apunta, las mujeres no se quedaron a cenar "porque no sabrían cuando los señores se dignarían a presentarse".

"¿Qué pretendías, que 20 personas esperaran que te dignaras presentarte a cenar a la hora que dé la gana (y a saber en qué estado te hubieras presentado)?", pregunta el propietario.

Y sentencia la reseña asegurando que "para escribir una reseña negativa sí que tuviste tiempo". "El que no dedicaste para respetar a unos profesionales que tienen unos horarios para cumplir", reprocha nuevamente el restaurante.

Finalmente, le aconseja que "ajuste bien su reloj", pues considera que "tiene un evidente retraso": "O más bien aprende a no mentir. Un saludo y felicitaciones por la victoria".