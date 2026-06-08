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Un neurólogo explica por qué con la edad se tiende a madrugar cada vez más: tiene que ver con "el pico mínimo de temperatura corporal"
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Un neurólogo explica por qué con la edad se tiende a madrugar cada vez más: tiene que ver con "el pico mínimo de temperatura corporal"

"A medida que envejecemos, tendemos a acostarnos y levantarnos más temprano".

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una persona mayor recién despertado en la cama.
Un hombre mayor despertándose en su cama.Getty Images

Seguro que alguna vez has salido a caminar un sábado por la mañana o has pasado por una cafetería a primera hora del día y te has fijado en un detalle curioso: la mayoría de las personas que ya están en la calle suelen ser mayores. Mientras muchos jóvenes aprovechan para dormir un poco más, ellos llevan horas despiertos. Lejos de ser una simple costumbre adquirida con el tiempo, la ciencia tiene una explicación para este fenómeno.

De hecho, numerosos estudios sobre el sueño han comprobado que, a partir de cierta edad, el organismo experimenta cambios naturales que alteran los horarios de descanso. Según explica el neurólogo Luigi Ferini Strambi, jefe del Centro de Medicina del Sueño del IRCCS Ospedale San Raffaele, el reloj biológico se adelanta con los años debido a que el momento en el que el cuerpo alcanza su temperatura mínima se produce cada vez antes. Como consecuencia, aparece la sensación de sueño más temprano por la noche y también la tendencia a despertarse antes por la mañana, incluso sin necesidad de poner el despertador.

"A medida que envejecemos, tendemos a acostarnos y levantarnos más temprano. Esto se debe a que el pico mínimo de temperatura corporal se produce más temprano y modifica los horarios de sueño y vigilia", asegura en declaraciones recogidas por el medio italiano Corriere della Sera. Se trata de un fenómeno fisiológico asociado al envejecimiento que, según los especialistas, forma parte de los cambios naturales que experimenta el organismo con el paso de los años.

Una persona durmiendo de lado.
  Una persona durmiendo de lado.Getty Images

Algo inherente a cumplir años

A medida que pasan los años, el sueño tiende a volverse más ligero y fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Hay menos tiempo en sueño profundo, más despertares y ciclos más cortos. Desde Harvard Medical School resumen que, con el envejecimiento, disminuye el sueño de ondas lentas, el cual suele ser el más reparador, y aumenta la sensación de sueño interrumpido durante la noche.

Luigi Ferini insiste en que esta transformación forma parte, en muchos casos, del envejecimiento normal y no debe confundirse de entrada con un deterioro cognitivo. Aun así, advierte que ciertos patrones sí merecen atención, como el cansancio diurno que interfiere en la vida cotidiana, las siestas demasiado largas o el hábito de dormirse primero en el sofá y luego pasar a la cama, porque todo eso puede empeorar la higiene del sueño.

El especialista también desaconseja convertir la televisión, el móvil o la música nocturna en compañía habitual para dormir. Explica que el cerebro asocia mejor el descanso con una cama usada solo para dormir, y la exposición a ruido o luz durante la noche favorece más despertares y un sueño menos estable. Por ello, a la hora de dormir recomienda priorizar rutinas regulares, oscuridad y un entorno silencioso.

Por lo general, dormir peor de forma ocasional puede deberse al estrés, al estilo de vida o a otras enfermedades, pero cuando el sueño deja de ser reparador y el cansancio empieza a condicionar la jornada, conviene consultar. El neurólogo explica que en centros especializados una parte importante de los pacientes necesita pruebas más completas, como la polisomnografía, para aclarar el origen del problema.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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