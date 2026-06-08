Un italiano señala qué es lo que hace que los españoles se diferencien tanto de ellos: para estar orgullosos

El asesor italiano y creador de contenido conocido en TikTok como @Viviallestero.com, que acumula más de 137.000 seguidores, lleva muchos años viviendo en España y ahora trabaja asesorando a aquellos compatriotas, o incluso a otras personas, que quieran viajar al país para que conozcan cómo funcionan algunos sistemas, como el empleo.

La experiencia en España, a la que se ha adaptado perfectamente, le ha llevado a señalar la diferencia más importante entre españoles e italianos: "Nunca me gusta generalizar, pero esta vez me veo obligado a hacerlo. Es una diferencia importante que cambia muchas cosas de nuestro presente y nuestro futuro".

"Como siempre os he dicho, los españoles son una población alegre y fiestera, nunca pierden ocasión para celebrar y divertirse. Cuando hay un problema, lo dejan a un lado,s e divierten y luego, cuando es el momento, lo resuelven", ha descrito el creador italiano.

"Cuando algo no les gusta, sale a la calle"

Ha pedido prestar mucha atención y no enfadar a los españoles porque "la diferencia entre los españoles e italianos es que cuando a los españoles algo no les gusta, salen a la calle y protestan".

"No lo hacen solo en las redes sociales con frases hechas, sino que salen a la plaza y se involucran, como por ejemplo la huelga del sector de la educación en Valencia, que será indefinida y llevan 21 días consecutivos y prometen no interrumpir la huelga hasta que obtengan lo que quieren", ha defendido.

Cuando los españoles están enfadados, según ha aprendido, quieren que "todo el mundo lo sepa" y no pararán hasta conseguir su objetivo: "Aquí no tiene que ver la visión política, no tienen que ver las ideas políticas, sino el hecho de que cuando algo al pueblo no le va bien, salen a la calle y hacen oír su voz".

Ha pedido a sus compatriotas italianos ser honestos y reconocer que, aunque en Italia "últimamente nos quejamos cada vez más, luego cuando llega el momento de pasar a la acción y movilizarse, pocas personas salen a la calle".