Ocho de cada diez librerías de Madrid ven la presión inmobiliaria como la principal amenaza a su negocio: "Trabajamos solo para pagar el alquiler"

La presión inmobiliaria ya no solo está transformando el acceso a la vivienda en Madrid. El aumento constante de los alquileres también está poniendo contra las cuerdas a numerosos pequeños negocios que forman parte de la identidad de los barrios. Entre ellos, las librerías independientes, que ven cómo el encarecimiento de los locales amenaza su viabilidad incluso en un momento en el que la lectura tiene una sólida base de público y actividad cultural.

Los números reflejan la magnitud del problema. Una encuesta realizada por la Asociación de Librerías de Madrid revela que más del 80% de los establecimientos del sector considera la presión inmobiliaria como una amenaza para su estabilidad. Además, el 84% desarrolla su actividad en locales alquilados y apenas un 14,3% tiene garantizada su permanencia en el espacio que ocupa actualmente.

Se trata de una incertidumbre que, según los propios libreros, está condicionando decisiones clave para el futuro de sus negocios. “Produce un enorme desgaste saber que durante tres semanas todo lo que trabajamos es únicamente para pagar el alquiler”, asegura Pablo Cerezo, librero de Pérgamo, en declaraciones recogidas por Cadena SER. Además, un tercio de los propietarios admite que ya ha renunciado a ampliar plantilla o ha aplazado inversiones por el encarecimiento de las rentas.

"Una expulsión silenciosa de librerías"

El aviso llega después de varios cierres que han sacudido al sector de la lectura, entre ellos el de Tipos Infames, en Malasaña, y el de El Movimiento del Caracol, en Alcobendas. La propia Asociación de Librerías de Madrid ha advertido que estos casos reflejan un problema más amplio: la dificultad creciente para sostener librerías independientes en zonas sometidas a gentrificación y a un mercado cada vez más tensionado.

Según la encuesta, un 41% de las librerías percibe un riesgo inmobiliario alto o muy alto en los próximos dos años. "Estamos asistiendo a una expulsión silenciosa de librerías que ya no afecta solo a Madrid capital, sino también a municipios de toda la Comunidad", ha señalado el presidente de la asociación, Luis M. Tigeras. Una situación que pone en riesgo la diversidad cultural y comercial de muchos barrios.

Miguel Ángel Vázquez, de La Imprenta, sostiene que el cierre de una librería trasciende lo comercial y deja un vacío en el barrio, ya que se pierde un punto de encuentro, de comunidad y de conversación pública. Por ello, la Asociación de Librerías de Madrid ya ha trasladado la situación a la Comunidad y al Ayuntamiento y reclama medidas urgentes. El sector pide una respuesta pública antes de que la subida de los alquileres termine expulsando de la ciudad a uno de sus tejidos culturales más visibles.