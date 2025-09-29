Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Trump anuncia aranceles del 100% para todas las películas producidas fuera de EEUU: "Nos han robado nuestro negocio cinematográfico"

Ha culpabilizado de ello al gobernador demócrata de California, al que ha tachado de "débil e incompetente".

Donald Trump junto a la bandera de EEUU en un acto institucional en WashingtonThe Washington Post via Getty Im

Se confirma. Ni el sector del cine se libra de las 'garras' de Trump. El presidente de Estados Unidos ha anunciado a través de su cuenta de Truth Social, que impondrá unos aranceles del 100% a todas las películas producidas fuera del 'imperio' norteamericano. 

Este anuncio lo ha hecho al mediodía de este lunes (primera hora de la mañana en EEUU), alegando que el negocio cinematográfico estadounidense "ha sido robado por otros países, como si le robaran un dulce  aun bebé". Y ha culpabilizado de esto al gobernador demócrata "débil e incompetente" de California.

Por este motivo, Trump ha decidido "resolver" este asunto con "un arancel del 100% a todas las películas que se produzcan fuera de EEUU". El magnate ha culminado el mensaje con su célebre lema y agradeciendo a todo el mundo haber prestado atención al anuncio. "Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos que América vuelva a ser grande! Presidente DJT".

--Noticia de última hora. En ampliación--

