Trump deja la puerta abierta a mantener una reunión con Putin en Hungría

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes, tras reunirse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que le gustaría reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en una cita en Hungría para encontrar una solución al conflicto en Ucrania.

"Me gustaría mantener la reunión en Hungría, en Budapest. Al final decidí que no quería celebrarla porque no creía que fuera a pasar nada importante. Pero si la celebraremos, me gustaría que fuera en Budapest", ha asegurado en la Casa Blanca.

La idea no es nueva, pues ya el pasado mes de octubre el republicano había anunciado que se reuniría con Putin en la capital húngara para encontrar una solución a la guerra.

Sin embargo, dicho encuentro finalmente no se celebró y se supendió indefinidamente tras considerar la Casa Blanca que no tenía garantías suficientes de que dicha cita fuese a ser provechosa después de una llamada entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Lavrov.

"La disputa fundamental es que ellos simplemente no quieren parar todavía (la guerra). Yo creo que lo harán", declaró por aquel entonces el mandatario estadounidense. "Creo que esto ha tenido un gran impacto en Rusia, un gran impacto en ambos países, obviamente, pero ha tenido un gran impacto (en Rusia)", agregó finalmente.