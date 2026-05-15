Donald Trump, 79, confiesa qué piensa cuando baja las escaleras del Air Force One: "El titular se puede recordar durante años"

La corbata del presidente de EEUU, Donald Trump, ondea al viento mientras camina para subir al Air Force One en la Base Conjunta Andrews (Maryland), 16 de abril de 2026.

Donald Trump lleva año y medio de segundo mandato al frente de Estados Unidos y no está dejando de ser protagonista, día sí y día también. De primeras, con los aranceles que terminó echando por tierra, en primer término, el Tribunal Supremo del país.

Pero no ha sido ni mucho menos lo único. Sus continuas presiones a través de redes sociales a diferentes empresas de EEUU, para que invirtieran más en el país, amenazando con imponerles impuestos, pero 2026 lo ha iniciado cambiando por completo.

Pasó de intentar pelear por el Nobel de la Paz, que terminó recibiendo la opositora venezolana María Corina Machado, buscando pactos de paz en Ucrania y en Gaza, a convertirse en el principal impulsor del ojo por ojo.

Lo hizo en enero, con un ataque calculado en Venezuela, en el que consiguió detener a Nicolás Maduro, que se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), mientras sigue siendo juzgado. Y lo repitió a finales de febrero, iniciando un ataque conjunto junto a Israel en Irán.

Críticas contra Joe Biden

Pero Donald Trump también deja comentarios e ideas que sorprenden a propios y extraños. Uno de los últimos es el que ha hecho sobre las famosas escaleras del Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos.

Según ha informado The Daily Beast, el mandatario republicano habló el pasado lunes en la cena de su Club del Jardín de las Rosas sobre los tropezones del exmandatario estadounidense, Joe Biden.

"Se rieron de nuestro país, le faltaron al respeto. Le faltaron al respeto a nuestro presidente", señaló, antes de reiterar que "no podía caminar sin caerse por las malditas escaleras".

El líder republicano aseguró que "a algunos les pareció gracioso" el momento del tropezón de Biden, pero confesó que a él no le hizo ninguna gracia. Pero no por apoyar al exdirigente demócrata, ni mucho menos. "A mí no me gustó. No me gustó verlo. Nunca debió haber estado allí", añadió.

Pero Trump también reconoció que las escaleras que usan paran subir al avión presidencial se han convertido en un arma de doble filo para todos los presidentes norteamericanos. Incluso para él mismo.

"Por cierto, tengo mucho cuidado al caminar, porque si alguna vez me caigo... Ese titular se puede recordar durante años. Sabes, a veces, cuando salgo del avión... no busco batir ningún récord. Hay que ir con calma", reveló el presidente de Estados Unidos, mostrando su preocupación por caer, como en las encuestas.