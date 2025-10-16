Trump y Putin hablarán este jueves, un día antes de la visita de Zelenski a Washington 

Donald Trump y Vladimir Putin hablarán este jueves, justo un día antes de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski visite nuevamente la Casa Blanca. Esta información ha sido publicada por el medio Axios justo antes de la confirmación oficial por parte de la Casa Blanca.

Así, se espera que ambos líderes dialoguen a lo largo del jueves acerca del conflicto en suelo ucraniano y unas horas antes de que Zelenski acuda a Washington para solicitar a su homólogo estadounidense más ayuda militar para afrontar el conflicto con Rusia, que se acerca ya a los cuatro años.

Todo esto se produce en medio de un momento de máxima tensión -más si cabe- respecto a los últimos meses, con ataques constantes entre Rusia y Ucrania a sus instalaciones energéticas, algo que no está haciendo ninguna gracia en Europa.

En este sentido, en las últimas horas, el Kremlin ha señalado que el suministro de EEUU a Ucrania en forma de misiles Tomahawk supondría una "nueva escalada" en el conflicto. "Todo el tiempo figura el tema Tomahawk (...) Esto sería un paso significativo de cara a un nuevo nivel de escalada", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, al canal Izvestia.

Además, la tensión y preocupación en Europa se ha disparado tras los numerosos avistamientos de drones rusos sobre el espacio aéreo de varios países de Centroeuropa. En cualquier caso, el contenido de la conversación que mantengan Putin y Trump no trascenderá hasta pasadas unas horas, posiblemente durante la tarde-noche en España. En todo caso, la expectación será máxima, ya que gran parte de las miradas internacionales están puestas en el encuentro de mañana en la Casa Blanca entre Zelenski y Trump.