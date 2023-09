Ucrania alcanza en el frente sur un respiro ante las minas rusas

Ucrania habría superado en el frente de Zaporiyia la primera línea de defensa rusa, que era también la de mayor densidad de minas, y afronta ahora la tarea de romper una segunda línea donde Rusia habría cavado menos trincheras y sembrado menos artefactos explosivos, según ha declarado un portavoz militar de Kiev.

“La densidad de los campos de minas es más baja”, ha reconocido el portavoz del grupo operacional estratégico Tavria, a cargo de la zona sureste del frente, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Shtupun.

El portavoz militar ucraniano ha advertido, sin embargo, de que “la cantidad” de minas sembradas por el enemigo en esta segunda línea de defensa “es aun así bastante grande”.

“La segunda línea de defensa es bastante poderosa; no entiendo por qué todo el mundo piensa que es mucho más débil”, ha dicho Shtupun a la televisión ucraniana, en declaraciones que cita hoy el periódico digital The New Voice of Ukraine.

Según dijo el 2 de septiembre el comandante del grupo operacional Tavria, Oleksandr Tarnavski, las fuerzas de Kiev han conseguido romper la primera línea defensiva rusa en su avance hacia el sur en la provincia de Zaporiyia, donde las tropas ucranianas tratan de empujar a los ocupantes rusos en dirección sur, hacia el mar de Azov.

Según Tarnavski, los rusos habrían dedicado el 60% del tiempo en los últimos meses a construir obstáculos en la primera línea de defensa, y un 20% del tiempo en cavar trincheras, sembrar minas y erigir fortificaciones en las líneas segunda y tercera, con las que protegen los territorios ocupados en Zaporiyia.