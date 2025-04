Ucrania incumple el pacto y la ayuda de Europa corre serio peligro

Ucrania no ha cumplido con un parámetro estructural clave requerido para la séptima revisión del programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ya incumplió los plazos para tres parámetros de referencia en el marco de la próxima octava revisión, dijo el consorcio RRR4U, según el medio The New Voice of Ukraine.

RRR4U significa Consorcio de Resiliencia, Reconstrucción y Alivio para Ucrania, y está compuesto por cuatro organizaciones ucranianas: el Centro de Estrategia Económica, el Instituto de Investigación Económica y Consultoría de Políticas, el Instituto de Análisis y Defensa y el DiXi Group. RRR4U presentó sus conclusiones en la 13ª edición de su informe de seguimiento de los programas del FMI y la UE para Ucrania.

Según el plan del Mecanismo de Ucrania, el país corre el riesgo de no alcanzar nueve indicadores en el primer trimestre. A finales de marzo, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la séptima revisión del programa de Ucrania. Un requisito previo para ello fue la firma de una ley para aumentar los impuestos especiales sobre los productos del tabaco, la cual se retrasó varios meses y resultó en una pérdida de ingresos presupuestarios de más de 2.000 millones de grivnas (51,28 millones de dólares).

Mientras tanto, se pospuso el plazo para derogar las llamadas "Enmiendas Lozovyi" (una serie de enmiendas al Código Penal que entraron en vigor en 2017). Estas regulan la duración de las investigaciones preliminares, el cierre de causas por vencimiento de plazos y los procedimientos para su prórroga, explica el mismo medio.

"Ucrania no cumplió una de sus obligaciones —derogar las enmiendas de Lozovyi— que era una condición para una séptima revisión exitosa", dijo Maksym Samoyliuk, economista del Centro de Estrategia Económica. El hecho de que Ucrania haya alcanzado un acuerdo a nivel de personal técnico demuestra una vez más la flexibilidad del FMI, recalca.

En cuanto a la próxima revisión, en la que el FMI evaluará el desempeño a finales de marzo, también puede enfrentar desafíos. De los cinco indicadores que evaluará el Fondo, solo dos se han cumplido completa y oportunamente. Tres, sin embargo, siguen sin cumplirse. Estos son: el nombramiento del jefe de la Oficina de Seguridad Económica (concurso en curso), la aprobación de la auditoría externa de la NABU y la elaboración de una estrategia para la Comisión Nacional del Mercado de Valores.